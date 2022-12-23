Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+7° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
58 минут назад

Умер автор песен Элтона Джона Том Белл

Москва24

Композитор Том Белл скончался в возрасте 79 лет. Причина его смерти неизвестна. Об этом сообщило издание Deadline. Уход из жизни автора песен подтвердил его адвокат Майкл Сильвер.

Умер автор песен Элтона Джона Том Белл
Фото: Москва 24Москва 24

"Он один из величайших сценаристов и продюсеров всех времен. Мои соболезнования его семье и друзьям", – написал в Twitter коллега Белла, американский продюсер Найл Роджерс.

Композитор сотрудничал со многими выдающимися исполнителями, среди них Элтон Джон, Тедди Пендерграсс, Денис Уильямс и Джонни Мэтис.

В 1975 году Белл удостоился премии "Грэмми" в категории "Лучший продюсер года". Также он получил звезду на голливудской Аллее славы и был включен в Зал славы авторов песен.

Люди,Майкл Сильвер,Джонни Мэтис,Том Белл,Найл Роджерс,Элтон Джон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители