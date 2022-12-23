Умер автор песен Элтона Джона Том Белл

Композитор Том Белл скончался в возрасте 79 лет. Причина его смерти неизвестна. Об этом сообщило издание Deadline. Уход из жизни автора песен подтвердил его адвокат Майкл Сильвер.
"Он один из величайших сценаристов и продюсеров всех времен. Мои соболезнования его семье и друзьям", – написал в Twitter коллега Белла, американский продюсер Найл Роджерс.
Композитор сотрудничал со многими выдающимися исполнителями, среди них Элтон Джон, Тедди Пендерграсс, Денис Уильямс и Джонни Мэтис.
В 1975 году Белл удостоился премии "Грэмми" в категории "Лучший продюсер года". Также он получил звезду на голливудской Аллее славы и был включен в Зал славы авторов песен.