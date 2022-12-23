Раскрыта превосходящая русских в любви к выпивке нация

Заядлая путешественница из Британии назвала нацию, которая превосходит русских в любви к выпивке. На форуме Mumsnet она рассказала, что британцы в отпуске оказались самыми пьющими.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор публикации поделилась, что побывала со своим бойфрендом на курорте Хургада в Египте, чтобы забыть о «негативном опыте» отдыха в местах с низким рейтингом в Турции. Однако в Египте, по словам туристки, они увидели то же самое. Девушка отметила, что большинство гостей были русскими, но на курорте также оказалось много британцев.

«Они просто постоянно бездельничали и наслаждались алкоголем. Мы подружились с прекрасными людьми из разных стран, но все время стыдились поведения наших соотечественников», — пожаловалась она.

Путешественница отметила, что «русские такие же», однако у них «нет пивных кишок наружу», как у британцев. По ее мнению, жители Британии хотят быть пьяными «24 часа в сутки и семь дней в неделю», когда находятся за границей.