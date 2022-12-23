Делви заработала на продаже тюремных рисунков 23,4 миллиона рублей

Мошенница Анна Сорокина (также известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика и обманула американцев на десятки тысяч долларов, заработала на продаже рисунков десятки миллионов рублей. Об этом сообщает издание New York Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам анонимных источников, 31-летняя аферистка продавала оригиналы своих работ, которые она создала во время пребывания в тюрьме, по 25 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей). Также отмечается, что Делви выставляла на продажу их репродукции за 250 долларов за штуку (17 тысяч рублей).

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Согласно информации, рисунки были раскуплены фанатами на 340 тысяч долларов (23,4 миллиона рублей), среди них оказалась американская актриса, писательница и участница телешоу «Субботним вечером в прямом эфире». «Это довольно безумно. Мы продали ее работы в 40 или 50 стран. Удивительно, как ее аудитория реагирует на все, что она делает», — заявил в беседе с порталом арт-дилер Крис Мартин.

В ноябре Анна Делви рассказала о своей жизни под домашним арестом. Известно, что на данный момент аферистка снимает двухкомнатные апартаменты в районе Ист-Виллидж в Нью-Йорке. Так, на одной стене квартиры мошенница разместила собственные иллюстрации, созданные в тюрьме. Ранее аналогичные рисунки она продала за 200 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей), что позволило ей оплатить аренду квартиры на три месяца.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно к 4–12 годам тюрьмы, за хищение средств посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. Однако в марте 2021 года Иммиграционная и таможенная полиция США вновь задержала девушку из-за просроченной визы и заключила ее под стражу.