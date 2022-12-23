Женщина переехала к мужчине после третьей встречи и не пожалела

Жительница Лондона, Великобритания, отправилась в Нью-Йорк, США, на лето и осталась там навсегда. О том, как она встретила мужчину в другой стране, после третьего свидания решила переехать к нему и не пожалела, пишет Daily Mail.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Сначала 31-летняя Анжелика Малин планировала отправиться в Америку зимой, но из-за смерти отца изменила планы. В итоге эти перемены оказались судьбоносными. Когда женщина прибыла в Нью-Йорк в июне, она решила познакомиться с кем-нибудь через приложение для знакомств, чтобы приятно провести время. Так она начала общаться с 35-летним юристом Джошем и договорилась о встрече.

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Малин так вспоминает первое свидание с Джошем: «Я приехала пораньше и увидела, как он подъезжает на такси. Как только он вышел из машины, я сразу же подумала, что никогда не видела мужчины красивее». Как позже признается мужчина, для него в тот момент время будто замедлилось и он не замечал никого кроме Малин.

После удачной первой встречи пара сразу же договорилась о второй. В тот раз женщина решила поинтересоваться планами нового знакомого на будущее и спросила о его отношении к детям и семье. Оказалось, что и Малин, и Джош были готовы к серьезным отношениям.

На третьем свидании молодых людей застала непогода, и они решили укрыться дома у Джоша.

«Находиться в его квартире и сидеть рядом друг с другом на диване было самым естественным и комфортным занятием в мире. Мы поняли, что по уши влюблены», — вспоминает Малин.

В тот вечер Джош спросил ее, готова ли она переехать к нему навсегда, и она ответила «да».

Затем Малин вернулась в Лондон на неделю, собрала вещи, попрощалась с друзьями и снова прилетела в Нью-Йорк. Через пять месяцев они с Джошем поженились и вскоре узнали, что Малин беременна.

«Всего пять месяцев назад я была одинока, а теперь я замужем за любимым мужчиной и жду от него ребенка. Это удивительно», — заключила женщина.