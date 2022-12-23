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2 часа назад

Дочь шеф-повара «Адской кухни» призналась в победе над пагубной привычкой

Lenta.ru

Дочь шеф-повара «Адской кухни» Гордона Рамзи Холли призналась в победе над алкоголизмом. Слова девушки о том, что она не пьет уже два года приводит издание Metro со ссылкой на ее соцсети.

Дочь Гордона Рамзи призналась в победе над пагубной привычкой
Фото: Лента.руЛента.ру

22-летняя Холли опубликовала трогательное послание, в котором рассказала, что два года назад пагубная привычка и образ жизни в целом привели ее на дно.

«Я была в шоке от того, где оказалась в то время. С тех пор я каждый день боролась за то, чтобы вновь стать той, какая я есть сегодня», — откровенно написала дочь телеведущего и поблагодарила близких за поддержку.

Также девушка поддержала всех, кто борется с вредной привычкой, пожелав им силы духа.

Отвечая на вопросы подписчиков о связи психических расстройств и алкоголизма, Холли заявила:

«Отказ от алкоголя сделал меня настоящей. Я получаю больше удовольствия от жизни и контролирую ее. Алкоголь и антидепрессанты плохо сочетаются. Я поставила физическое и психическое здоровье на первое место».

Еще год назад девушка сообщала, что начала борьбу с убивающей ее привязанностью. Тогда она призналась, что никогда и подумать не могла, что в 21 год будет называть себя алкоголичкой.

Кроме Холли, у Гордона Рамзи и его супруги Кайетаны есть еще четверо детей: 23-летняя Меган, 22-летний Джек (он и Холли близнецы), 21-летняя Матильда и трехлетний Оскар. Старшие дети шеф-повара принимают участие в его многочисленных телешоу.

Ранее Гордон Рамзи рассказывал об ужине для Владимира Путина. Шеф-повар в 2000 году готовил в ресторане No 10 lunch для Путина и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра и больше всего боялся отравить двух лидеров.

Люди,Гордон Рамзи,Тони Блэр,Владимир Путин,
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