Россияне перечислили свои опрометчивые поступки в уходящем году

Россияне посчитали своими самыми опрометчивыми поступками в уходящем году спонтанные покупки, оформление кредитов и бракосочетание. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования компании SuperJob.

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«Своим самым безрассудным поступком уходящего 2022 года 5 процентов россиян считают необдуманные покупки. Для 4 процентов наиболее легкомысленным стало решение взять кредит или ипотеку, еще для 4 процентов — влюбленность или вступление в брак», — свидетельствуют результаты опроса.

Кроме того, еще 3 процента участников исследования заявили, что проявили безрассудство при смене места жительства.

Два процента опрошенных также указали, что они приняли внезапное решение сменить имидж, а еще два процента поделились, что в уходящем году отправились в незапланированное путешествие. Помимо этого, два процента респондентов отметили, что проявляли излишнюю доверчивость, а для одного процента главным опрометчивым поступком стал конфликт с начальством на работе.