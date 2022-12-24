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46 минут назад

Дуэйн "Скала" Джонсон показал, как дочери сделали ему макияж

Газета.Ru

Актер Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом «Скала», показал, как его накрасили дочери. Соответствующим видео он поделился с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Дуэйн "Скала" Джонсон показал, как дочери сделали ему макияж
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В опубликованном ролике дочери Дуэйна «Скалы» Джонсона — 7-летняя Джасмин Лия и 4-летняя Тиана Джия — делают ему макияж, пока он терпеливо сидит в кресле. Наследницы актера накрасили ему глаза и губы, подрумянили щеки, а также надели на него парик с двумя разноцветными хвостами, как у суперзлодейки вселенной DC Харли Квинн, и тиару.

«Еще не смотрелся в зеркало, но если я выгляжу так же хорошо, как чувствую себя прямо сейчас, то я победил», — подписал он.

Дуэйн Джонсон — трижды отец. У него есть 21-летняя дочь Симона, которая пошла по его стопам и профессионально занялась реслингом. С ее матерью, бодибилдером Дэни Гарсией, актер расстался в 2007 году после десяти лет брака. В 2019-м Джонсон женился во второй раз на своей давней подруге, певице Лорен Хашьян. Супруги воспитывают двух общих дочерей: 7-летнюю Джасмин Лию и 4-летнюю Тиану Джию.

Люди,Дуэйн Джонсон,
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