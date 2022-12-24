Sun: Карл III лишил принца Эндрю офиса в Букингемском дворце

Британский король Карл III лишил офиса своего младшего брата, 62-летнего принца Эндрю в Букингемском дворце. Об этом написала газета The Sun.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Любое присутствие [принца Эндрю] во дворце официально закончено. Король ясно заявил это. Он [принц Эндрю] не исполняет обязанности члена королевской семьи. Он сам по себе", - утверждает собеседник издания.

Видео дня

До последнего времени, несмотря на отход ото всех официальных дел, Эндрю продолжал иметь в официальной резиденции британских монархов свой офис. Теперь всем сотрудникам грозит увольнение, говорится в публикации.

Сам принц Йоркский продолжит жить в Виндзорском замке под Лондоном. С 2003 года ему на 75 лет предоставлено право проживания в имении Ройял-Лодж. Помимо одноименного дома с 31 спальней, оно включает в себя 40 га земли, на которых расположены еще несколько жилых построек.

В октябре 2022 года сообщалось, что принц Эндрю проводит целые дни в королевском особняке и смотрит телевизор, изредка выходя на прогулку с собаками или для катания верхом на лошади. Один из его друзей рассказал The Telegraph, что младший брат короля стал "более вдумчивым и более рассудительным, чем когда-либо" и начал прислушиваться к советам семьи.

Скандал вокруг принца

Принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей в конце 2019 года, когда американка Вирджиния Джуфре уже не в первый раз публично заявила о том, что сын королевы был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждал заниматься сексом американский финансист Джеффри Эпштейн. Последнего задержали в июле 2019-го по обвинению в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию.

Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах бизнесмен организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Впоследствии Джуфре подала на герцога Йоркского в суд, требуя компенсировать ей физический и моральный ущерб. После неудачной попытки добиться отклонения иска принц, последовательно отрицавший свою вину, предпочел урегулировать спор с Джуфре в досудебном порядке.

Сумма полученной женщиной компенсации не оглашалась официально, но, согласно сообщениям британских СМИ, составила £12 млн (около $15 млн).