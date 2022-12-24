Что стало в СССР с родственниками главных предателей

Судьба близких родственников изменников Родины (большинство из предателей после разоблачения были расстреляны в Советском Союзе) сложилась по-разному. Многие с трудом перенесли случившееся, потому что до поры ни о чем «таком» со стороны родных не подозревали. А кто-то и покончил с собой.

Фото: Русская Семерка Русская Семерка

Мать и жену Беленко заставили участвовать в пресс-конференции

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Виктор Беленко сбежал в Японию в 1976 году, угнав советский самолет-перехватчик МиГ-25П. По официальной информации ТАСС, японцы насильно удерживали отреагировавшего на «вражеские голоса» советского пилота, а сам он якобы сел на зарубежный аэродром вынужденно, потеряв ориентацию в полете.

Мать Беленко и жену Людмилу заставили участвовать в «пресс-конференции», где плачущие женщины утверждали, что Виктор не мог предать Родину. Задавать им вопросы журналистам не позволили. Впоследствии снимки вытиравших слезы родственниц пилота-перебежчика появились во многих западных СМИ. Американский публицист Джон Баррон, написавший о бегстве Беленко книгу, утверждал, что пилот с матерью не общался почти всю свою сознательную жизнь, а супруга требовала развода. По словам самой Людмилы, дававшей редкие интервью журналистам, их семью спецслужбы после побега мужа не третировали, но сама она так и не поняла, почему Беленко решился на побег.

Резун купил родственникам в СССР жилье?

Во всяком случае, так утверждает сам Виктор Суворов (Владимир Резун), бывший сотрудник ГРУ, сбежавший вместе с женой и детьми в 1978 году в Великобританию. В интервью украинскому ТВ-каналу «Интер», показанному в 1999 году, Суворов-Резун говорил, что родственникам, оставшимся в СССР, «пришлось отвечать за его грехи» (как именно, он не уточнил).

Вместе с тем, чтобы «реабилитироваться», Резун якобы купил своему брату квартиру в Черкассах, а мать с отцом, а также тещу с тестем дважды приглашал в Англию погостить. Другими источниками эти сведения не подтверждаются и не опровергаются. Учитывая, что предатель, заделавшийся за границей писателем, нередко приводит в своих исторических исследованиях спорные факты, можно предположить, что и по поводу своей семьи Суворов-Резун предпочитает лукавить.

Жена Гордиевского не стала с ним жить

Бывшего полковника Первого главка КГБ СССР, завербованного в середине 80-х ЦРУ и работавшего на британскую разведку, за рубежом называли самым крупным советским «кротом» после Пеньковского. В интервью Севе Новгородцеву, заочно приговоренный на родине к расстрелу предатель Гордиевский говорил, что вначале имущество у оставшейся в Москве жены Лейлы (она сама из семьи сотрудников КГБ) и двух дочерей хотели конфисковать, но потом это решение отменили.

Лейла с детьми спустя 6 лет приехала к Гордиевскому в Лондон, но жить с ним не стала, вскоре подала на развод и вернулась домой. По версии самой Гордиевской, озвученной в интервью «Радио Свобода», инициатором развода был КГБ. За семьей Лейлы, по ее утверждениям, все время следили спецслужбы, бывшую жену Гордиевского систематически вызывали на допросы.

Супругу Пеньковского не трогали

Полковника ГРУ Олега Пеньковского, также завербованного британской разведкой в 60-х годах, в СССР долгие годы считали символом предательства, такой серьезный урон он нанес своим шпионажем. По информации «АиФ», спецслужбы проверяли жену Веру и дочь предателя Марию, убедились в их неведении по поводу проделок мужа и отца, и впоследствии не преследовали. Вера поменяла фамилию на Гапович и сменила место жительства, а Мария даже работала впоследствии в одном из подразделений КГБ.

Наталья Толкачева отсидела

По информации еще одного предателя, в прошлом генерал-майора КГБ Олега Калугина, жена «самого богатого советского шпиона» Адольфа Толкачева (за сотрудничество с ЦРУ в 70-х – 80-х годах инженер Толкачев получил свыше 700 тысяч рублей и 2 миллиона долларов на зарубежных депозитах), работала вместе с ним (Калугиным) в КГБ, и после разоблачения мужа ее осудили за измену родине. В 90-х Наталью Толкачеву освободили (муж был расстрелян). Есть разные версии касающиеся судьбы зарубежных денег, полагавшихся Адольфу Толкачеву. Официальный представитель ЦРУ Пол Редмонд не подтвердил информацию, что они были возвращены семье расстрелянного инженера.

Леонгина Шевченко покончила с собой

Аркадий Шевченко, в 70-х годах – зам. Генсека ООН, самый крупный советский дипломат-перебежчик за время «холодной войны». Семьи Шевченко и министра иностранных дел СССР Андрея Громыко дружили. Жена Шевченко Леонгина вскоре после побега мужа повесилась. По воспоминаниям сына, Геннадия, труп мамы обнаружил в платяном шкафу он сам, после нескольких дней невыхода Леонгины Шевченко на связь.