Карл III записал обращение на Рождество в месте захоронения Елизаветы II

Король Великобритании Карл III записал первое рождественское обращение к нации в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке — месте захоронения Елизаветы II. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что британцы увидят первое рождественское обращение Карла III 25 декабря в 15:00.
На фотографии, сделанной во время съемок, король Великобритании предстал в синем пиджаке в клетку, в карман которого вложен платок, белой рубашке и галстуке с цветочным принтом в тон костюму. По словам королевских экспертов, внешний вид сына Елизаветы II должен быть расценен как дань уважения матери, которая считала, что лучший способ заставить поверить в себя — это быть на виду и ярко одеваться.
Примечательно, что Карл III произнесет первое рождественское обращение к нации стоя, в то время как Елизавета II делала это, сидя в Букингемском дворце.