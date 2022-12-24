Карл III записал обращение на Рождество в месте захоронения Елизаветы II

На фотографии, сделанной во время съемок, король Великобритании предстал в синем пиджаке в клетку, в карман которого вложен платок, белой рубашке и галстуке с цветочным принтом в тон костюму. По словам королевских экспертов, внешний вид сына Елизаветы II должен быть расценен как дань уважения матери, которая считала, что лучший способ заставить поверить в себя — это быть на виду и ярко одеваться.