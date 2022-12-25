От чего на самом деле умер Александр Пономаренко

Смерть 55-летнего юмориста Александра Пономаренко повергла всех в шок! Полтора года назад медики диагностировали у звезды «Кривого зеркала» рак желудка после операции из-за открывшейся язвы. Он сделал более десяти курсов химии, но легче ему не становилось. Незадолго до смерти Александр нашел знахарку и решил обратиться к ней за помощью.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Поговаривают, больной Пономаренко кое-как насобирал 100 тысяч рублей, чтобы расплатиться с женщиной по имени Валентина. Концертный директор покойного пытался предотвратить это:

«На что я вспылил. Говорю: „Саша, давай я ей позвоню и скажу: ваша трава нас чуть не убила, верните деньги“ Но он продолжал настаивать».

Пономаренко выпил отвар и упал без чувств. Его вновь доставили в больницу, но медики уже ничего не могли сделать. Когда они узнали состав «оздоровительного напитка», развели руками: «От этих трав даже здоровый человек может умереть».

Женщина была крайне возмущена, когда её попросили вернуть часть суммы.

«Что я могу сделать, если там четвертая стадия, легкие полностью в метастазах, весь организм. Вы что от меня хотите?» — кричала знахарка.