От чего на самом деле умер Александр Пономаренко

Смерть 55-летнего юмориста Александра Пономаренко повергла всех в шок! Полтора года назад медики диагностировали у звезды «Кривого зеркала» рак желудка после операции из-за открывшейся язвы. Он сделал более десяти курсов химии, но легче ему не становилось. Незадолго до смерти Александр нашел знахарку и решил обратиться к ней за помощью.
Поговаривают, больной Пономаренко кое-как насобирал 100 тысяч рублей, чтобы расплатиться с женщиной по имени Валентина. Концертный директор покойного пытался предотвратить это:
«На что я вспылил. Говорю: „Саша, давай я ей позвоню и скажу: ваша трава нас чуть не убила, верните деньги“ Но он продолжал настаивать».
Пономаренко выпил отвар и упал без чувств. Его вновь доставили в больницу, но медики уже ничего не могли сделать. Когда они узнали состав «оздоровительного напитка», развели руками: «От этих трав даже здоровый человек может умереть».
Женщина была крайне возмущена, когда её попросили вернуть часть суммы.
«Что я могу сделать, если там четвертая стадия, легкие полностью в метастазах, весь организм. Вы что от меня хотите?» — кричала знахарка.
Коллега Александра Пономаренко, куплетист Николай Бандурин, поделился подробностями о похоронах. «Похороны пройдут через три дня. В Новочеркасске, насколько я помню», — рассказал юморист. Судя по всему, семья Александра решила, что лучше его похоронить там, где он (и его родной брат-близнец Валерий) появился на свет. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН-ТВ.