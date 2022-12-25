Принцесса Шарлотта стала главной звездой рождественской службы

Вчера в Вестминстерском аббатстве в Лондоне прошла рождественская служба, на которой присутствовали все члены британской королевской семьи. Но титулованных участников мероприятия, которое организовала сама Кейт Миддлтон, ненароком затмила ее собственная дочь. Когда актер Хью Бонневиль начал читать отрывок из «Медвежонка Паддингтона» в честь покойной Елизаветы II, принцесса Шарлотта заметно оживилась. Лицо 7-летней девочки, которая до этого слушала службу с крайне серьезным видом, буквально засияло — и ее искренняя секундная реакция покорила британцев.

Фото: Super.ru Super.ru

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Кстати, это не первый раз, когда юные наследники престола перетягивают на себя все внимание. Мы помним, как 4-летний принц Луи стал героем мемов летом этого года, когда во время празднования платинового юбилея своей прабабушки корчил гримасы, а потом и вовсе закрыл уши руками и громко закричал.

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Признаемся, мы его отлично понимаем — особенно в свете грядущих праздников. А какой вы Луи на новогодних посиделках с семьей?