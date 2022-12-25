Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-3° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
2 часа назад

7-летняя принцесса Шарлотта стала главной звездой королевской рождественской службы: самое милое видео дня

Super.ruиещё 1

Вчера в Вестминстерском аббатстве в Лондоне прошла рождественская служба, на которой присутствовали все члены британской королевской семьи. Но титулованных участников мероприятия, которое организовала сама Кейт Миддлтон, ненароком затмила ее собственная дочь. Когда актер Хью Бонневиль начал читать отрывок из «Медвежонка Паддингтона» в честь покойной Елизаветы II, принцесса Шарлотта заметно оживилась. Лицо 7-летней девочки, которая до этого слушала службу с крайне серьезным видом, буквально засияло — и ее искренняя секундная реакция покорила британцев.

Принцесса Шарлотта стала главной звездой рождественской службы
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

Кстати, это не первый раз, когда юные наследники престола перетягивают на себя все внимание. Мы помним, как 4-летний принц Луи стал героем мемов летом этого года, когда во время празднования платинового юбилея своей прабабушки корчил гримасы, а потом и вовсе закрыл уши руками и громко закричал.

Super.ru

Признаемся, мы его отлично понимаем — особенно в свете грядущих праздников. А какой вы Луи на новогодних посиделках с семьей?

Super.ru
Люди,Елизавета II,Кейт Миддлтон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители