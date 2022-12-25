Борис Гребенщиков закончил альбом с песнями бардов

Фронтмен группы «Аквариум» Борис Гребенщиков закончил записывать альбом с песнями бардов, над которым работал 10 лет. Об этом музыкант сообщил в социальных сетях.
В пластинку вошли стихотворения «Песенка о солдатских сапогах», «Ночной разговор» Булата Окуджавы, «Элегия» Александра Городницкого, «Романс князя Мышкина» Евгения Клячкина на слова Иосифа Бродского и другие композиции. Она выйдет 31 декабря.
По словам Гребенщикова, он писал альбом «без всякой мысли его выпустить». Музыканту хотелось записать песни так, как он пел их всю жизнь:
«Дело в том, что в жизни моего поколения случилось так, что песни со словами под гитару появились в жизни практически одновременно с музыкой, которую тогда было принято называть рок-н-ролл.<...> И представляется мне, что в основе всех песен бардов — трагедия человеческой несвободы и реакция на эту трагедию.»
Ранее сообщалось, что Борис Гребенщиков даст концерт в зале Йозефа Гайдна в замке Эстерхази.