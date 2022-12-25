Борис Гребенщиков закончил альбом с песнями бардов

«Дело в том, что в жизни моего поколения случилось так, что песни со словами под гитару появились в жизни практически одновременно с музыкой, которую тогда было принято называть рок-н-ролл.<...> И представляется мне, что в основе всех песен бардов — трагедия человеческой несвободы и реакция на эту трагедию.»