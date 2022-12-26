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1 час назад

Живущая в Израиле россиянка описала местных словами «улыбаются и подставляют»

Lenta.ru

Живущая в Израиле россиянка рассказала об особенностях жизни в стране и раскритиковала менталитет израильтян, описав их словами «улыбаются и подставляют». Ее слова передала российская тревел-блогерша в своем личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на «Яндекс.Дзен».

Россиянка Израиле описала местных словами «улыбаются и подставляют»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, больше всего девушку поразило то, что местные жители могут не выполнять обещания. «Несмотря на свою доброту и радушность, в Израиле люди необязательные и неисполнительные. Они могут чего угодно наобещать, а потом просто взять и бессовестно не выполнить, — пожаловалась она. — Так было, например, когда мы смотрели квартиры. На словах говорят, мол, да, все хорошо, вы нам подходите, после чего риелтор звонит и сообщает об отказе без объяснения причин. Так было несколько раз, когда нас подставили, ведь мы рассчитывали на этого хозяина. Получается, что в лицо улыбаются, а потом подставляют».

Кроме того, путешественница перечислила несколько неприятных фактов, с которыми сталкиваются эмигранты после переезда в Израиль. В частности, в стране очень дорогое жилье. К примеру, самая бюджетная квартира обойдется арендатору в 120 тысяч рублей. Но даже наличие необходимой суммы не будет гарантией успешного съема квартиры, поскольку арендодатели часто требуют выписку с банковского счета, подтверждение занятости и высокого дохода.

«Чтобы выживать, нужно зарабатывать в месяц не менее 170 тысяч рублей, это только жилье, еда, расходы на интернет и связь. Без трат на одежду и развлечений. Признаюсь честно — мы не были готовы к таким цифрам», — написала она.

Также блогерша пожаловалась на высокую стоимость автомобилей. На некоторые категории товаров цена выше в пять раз в сравнении с российскими. По словам россиянки, переезжающим в Израиль нужно быть готовым к существенному снижению уровня жизни.

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