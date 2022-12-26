Россиянка Израиле описала местных словами «улыбаются и подставляют»

Так, больше всего девушку поразило то, что местные жители могут не выполнять обещания. «Несмотря на свою доброту и радушность, в Израиле люди необязательные и неисполнительные. Они могут чего угодно наобещать, а потом просто взять и бессовестно не выполнить, — пожаловалась она. — Так было, например, когда мы смотрели квартиры. На словах говорят, мол, да, все хорошо, вы нам подходите, после чего риелтор звонит и сообщает об отказе без объяснения причин. Так было несколько раз, когда нас подставили, ведь мы рассчитывали на этого хозяина. Получается, что в лицо улыбаются, а потом подставляют».