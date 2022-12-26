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1 час назад

Умер автор песен Алсу и Аллегровой Александр Шевченко

Газета.Ruиещё 14

Музыкант и автор песен Александр Шевченко ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщает aif.ru.

Умер автор песен Алсу и Аллегровой Александр Шевченко
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причиной смерти артиста стал оторвавшийся тромб. Пока нет информации о прощании и дате похорон.

Шевченко написал несколько композиций для известных российских исполнителей, в том числе Ирины Аллегровой ("Без вины виновата я"), Алсу ("Зимний сон", "Глаза в глаза"), Жасмин ("Прыгала через огонь"). С 1989 по 1991 год музыкант был солистом группы "Зодчие". В 1997 году выпустил альбом "Будет все, как ты захочешь" с группой "Дежа-вю".

Люди,Александр Шевченко,
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