Умер автор песен Алсу и Аллегровой Александр Шевченко

Музыкант и автор песен Александр Шевченко ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщает aif.ru.

Шевченко написал несколько композиций для известных российских исполнителей, в том числе Ирины Аллегровой ("Без вины виновата я"), Алсу ("Зимний сон", "Глаза в глаза"), Жасмин ("Прыгала через огонь"). С 1989 по 1991 год музыкант был солистом группы "Зодчие". В 1997 году выпустил альбом "Будет все, как ты захочешь" с группой "Дежа-вю".