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2 часа назад

Шуфутинский планирует стать отцом в третий раз

Газета.Ruиещё 1

Певец Михаил Шуфутинский признался в беседе с mk.ru, что планирует стать отцом в третий раз.

Шуфутинский планирует стать отцом в третий раз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Шуфутинский рассказал, что вместе с женой Светланой Юразовой "работают над этим вопросом". Певец отметил, что ему не принципиален пол будущего ребенка. "Главное, что ты любишь человека, поэтому какая разница: дочь у тебя или сын. Тем более, девочки у меня есть. У меня же - внуки и две внучки. Ханна живет в Филадельфии, а Анечка - здесь, в России", - рассказал музыкант.

У Шуфутинского двое взрослых сыновей от прошлого брака - Дэвид и Антон. Первенец родился в 1972 году. А младший сын в 1974-м.

Люди,Михаил Шуфутинский,
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