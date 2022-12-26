Шуфутинский планирует стать отцом в третий раз

Шуфутинский рассказал, что вместе с женой Светланой Юразовой "работают над этим вопросом". Певец отметил, что ему не принципиален пол будущего ребенка. "Главное, что ты любишь человека, поэтому какая разница: дочь у тебя или сын. Тем более, девочки у меня есть. У меня же - внуки и две внучки. Ханна живет в Филадельфии, а Анечка - здесь, в России", - рассказал музыкант.