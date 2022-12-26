Умер создатель аниме «Наруто» и «Блич»

26 декабря стал днём скорби для всех фанатов «Наруто». На 76-м году жизни скончался Юдзи Нунокава — бессменный руководитель студии Studio Pierrot, основанной в 1979 году. Как рассказали представители компании, топ-менеджер умер у себя дома в кругу семьи.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Нунокава больше всего известен как невероятно талантливый продюсер, силами которого было выпущено множество невероятно популярных аниме. Речь идёт о сериалах «Наруто», «Крутой учитель Онидзука», «Блич» и многих других проектах. Именно благодаря менеджменту Нунокавы Studio Pierrot выпускала культовые произведения, которые пересматривают миллионы людей и по сей день.