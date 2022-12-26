Житель Китая рисует на пенке кофе традиционную вышивку

Молодой китаец Го Цзычжоу, который родился в 1997 году в городе Сучжоу (провинция Цзянсу, Восточный Китай), смог применить на поверхности кофейного напитка традиционную технику сучжоуской вышивки.

Фото: Russian.people.com.cn/ Russian.people.com.cn/

Стоит отметить, что мать молодого человека известная в Китае мастерица декоративно-прикладного искусства Цзоу Инцзы. Благодаря ей он смог освоить сучжоускую вышивку.

После учебы в Великобритании он вернулся домой и открыл необычную кофейню. Цзычжоу заявил журналистам, что его целью было обратить внимание молодежи на вышивку Сучжоу, которая была внесена в список государственного нематериального культурного наследия Китая.