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1 час назад

Актер Боярский поделился подробностями празднования дня рождения и Нового года

Слово и Дело

Российский актер театра и кино Михаил Боярский рассказал о планах на празднование 73-го дня рождения и Нового года.

Боярский рассказал, как отпразднует день рождения и Новый год
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Народный артист РСФСР родился 26 декабря 1949 года. Музыкант проведет свой 73-й день рождения вместе с дорогими людьми. Поздравить звезду пришли брат, сестра, дети и внуки.

По словам Боярского, один из главных праздников года он тоже встретит в компании близких. Артист предпочитает находиться в новогоднюю ночь в кругу семьи.

«Это неколебимая традиция», — объяснил актер в интервью с ФАН.

Боярский получил всенародное признание после участия в легендарных советских картинах. Среди них «Гардемарины, вперед!», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Старший сын» и другие. Почти каждый российский слушатель знает песни «Зеленоглазое такси» и «Ланфрен-ланфра» в исполнении знаменитости.

Люди,Михаил Боярский,
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