Боярский рассказал, как отпразднует день рождения и Новый год

Российский актер театра и кино Михаил Боярский рассказал о планах на празднование 73-го дня рождения и Нового года.

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Народный артист РСФСР родился 26 декабря 1949 года. Музыкант проведет свой 73-й день рождения вместе с дорогими людьми. Поздравить звезду пришли брат, сестра, дети и внуки.

По словам Боярского, один из главных праздников года он тоже встретит в компании близких. Артист предпочитает находиться в новогоднюю ночь в кругу семьи.

«Это неколебимая традиция», — объяснил актер в интервью с ФАН.