Боярский рассказал, как отпразднует день рождения и Новый год

Российский актер театра и кино Михаил Боярский рассказал о планах на празднование 73-го дня рождения и Нового года.
Народный артист РСФСР родился 26 декабря 1949 года. Музыкант проведет свой 73-й день рождения вместе с дорогими людьми. Поздравить звезду пришли брат, сестра, дети и внуки.
По словам Боярского, один из главных праздников года он тоже встретит в компании близких. Артист предпочитает находиться в новогоднюю ночь в кругу семьи.
«Это неколебимая традиция», — объяснил актер в интервью с ФАН.
Боярский получил всенародное признание после участия в легендарных советских картинах. Среди них «Гардемарины, вперед!», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Старший сын» и другие. Почти каждый российский слушатель знает песни «Зеленоглазое такси» и «Ланфрен-ланфра» в исполнении знаменитости.