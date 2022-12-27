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2 часа назад

Николай Цискаридзе: Все мои педагоги обладали бесподобным чувством юмора

Мир24иещё 1

Героем программы «Культ личности» стал ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе.

Цискаридзе: Все мои педагоги обладали бесподобным чувством юмора
Фото: Мир24Мир24

Народный артист России рассказал о процессе создания своей первой книги-автобиографии «Мой театр». «Я решил написать свой взгляд, свои воспоминания о тех удивительных людях, с которыми мне удалось встретиться. Это были великие мастера», – признался Николай Цискаридзе.

Он ответил на вопросы, какую роль играет юмор в работе, что необходимо делать, чтобы находить общий язык с молодежью, и каково это – исполнять роль принца в легендарном балете «Щелкунчик».

Люди,Николай Цискаридзе,
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