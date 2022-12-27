Цискаридзе: Все мои педагоги обладали бесподобным чувством юмора

Народный артист России рассказал о процессе создания своей первой книги-автобиографии «Мой театр». «Я решил написать свой взгляд, свои воспоминания о тех удивительных людях, с которыми мне удалось встретиться. Это были великие мастера», – признался Николай Цискаридзе.