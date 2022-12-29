Шевченко похоронили на Ваганьковском кладбище

Солиста группы «Зодчие», композитора и экс-продюсера певицы Алсу Александра Шевченко похоронили 29 декабря на Ваганьковском кладбище, сообщает РИА Новости.
Могила Шевченко расположилась на 32-м участке рядом с поэтом Михаилом Таничем и актером Леонидом Филатовым. На прощании присутствовали около 100 человек. На венках, принесенных на церемонию прощания, написаны цитаты из песен Шевченко: «Это можно понять, умножая себя на любовь», «Любовь всегда права», «Падаю в любовь», «Я рассыплюсь звездной пылью».
Исполнитель скончался 26 декабря в возрасте 61 года из-за оторвавшегося тромба. Стал популярным после выхода хита «Будет все, как ты захочешь» коллектива «Дежа-вю», написал хиты Алсу «Иногда», «Зимний сон», «Весна», «Осень», «Все равно» и многие другие.
Ранее сообщалось, что юмориста Александра Пономаренко похоронили в Новочеркасске. Актер скончался в возрасте 55 лет после длительной борьбы с онкологией.