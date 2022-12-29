Шевченко похоронили на Ваганьковском кладбище

Могила Шевченко расположилась на 32-м участке рядом с поэтом Михаилом Таничем и актером Леонидом Филатовым. На прощании присутствовали около 100 человек. На венках, принесенных на церемонию прощания, написаны цитаты из песен Шевченко: «Это можно понять, умножая себя на любовь», «Любовь всегда права», «Падаю в любовь», «Я рассыплюсь звездной пылью».