За что русскую аферистку прозвали «графиней гестапо»

Дворянский род Чернышёвых-Безобразовых в XX веке наделал много шуму в Европе. Одна из женщин графской фамилии составила славу русской эмиграции, выйдя замуж за сына австрийского императора из династии Габсбургов. А вот её родственница Мара Чернышёва-Безобразова получила известность как авантюристка, сотрудничавшая с так называемым «французским гестапо» в Париже.

Фото: Русская семерка Русская семерка

«Бабочка» Марулька

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О бурной жизни Марии (Мары) Александровны Чернышёвой-Безобразовой не так уж много достоверных данных. Она появилась на свет в Москве 16 мая 1915 года (по другим сведениям, в 1916 году). Спасаясь от большевиков, отец и брат вскоре после революции увезли девочку во Францию. Среднее образование русская аристократка получила в парижской школе.

Семью Чернышёвых-Безобразовых хорошо знала великая княгиня Ксения Александровна, в письмах которой юная Мара фигурирует как «Марулька»

«Она ещё настоящий ребёнок с мятущейся душой, сама не знает, чего хочет», – писала о девушке великая княгиня 17 октября 1933 года.

В молодости Чернышёва-Безобразова работала моделью в фирме «Шанель» и продавщицей в магазине Schiaparelli. Она состояла в отношениях с Филиппом де Ротшильдом, художником Владимиром Берджанским и мошенником Иосифом Гольдштейном. В 1939 году 24-летняя Мара вышла замуж за киноактёра и шансонье Анри Гара, который был старше её на 13 лет. Брак с «заходящей звездой» не слишком обрадовал близких графини.

«Марулька, как бабочка, завертелась в этом блестящем и манящем фальшивым светом кругу уже с ранних лет и выбраться из него трудно», – сетовала Ксения Александровна.

Сестра Николая II оказалась права. Вскоре брак с месье Гара распался, официально развод был оформлен 6 ноября 1942 года.

«Графиня гестапо»

Ещё будучи формально замужней женщиной, Чернышёва-Безобразова, обладая эффектной внешностью, свернула на кривую дорожку. В годы немецкой оккупации Франции она стала частой гостьей в доме №93 на улице рю Лористон в Париже. Здесь базировалось так называемое «французское гестапо» – группа сыщиков, подчинённых немецкому Управлению имперской безопасности. Графиня Мара стала одним из агентов этой организации, возглавляемой бывшим профессиональным преступником Анри Лафоном и полицейским инспектором Пьером Бонни. «Французское гестапо» занималось отловом евреев и борьбой с движением Сопротивления.

Подробности коллаборационисткой карьеры графини стали достоянием СМИ после освобождения Парижа от немцев. 19 ноября 1944 года нью-йоркская газета «Новое русское слово» опубликовало статью «Драгоценности графини Чернышёвой-Безобразовой».

Как сообщалось, в организации Лафона и Бонни красавица Мара играла роль «фатальной женщины». На следствии показания против графини дал лично Пьер Бонни. По его словам, Анри Лафон познакомился с Марой в городке Биаррице летом 1941 года. На тот момент аристократка сожительствовала с немецким офицером, неким капитаном Лемлером (по другим данным, офицер СС Ганс Леймер). Не расставаясь с немцем, Чернышёва-Безобразова сделалась любовинцей Лафона.

В структуре «французского гестапо» русская графиня приобрела такое влияние, что могла в любое время суток свободно входить в здание на рю Лористон. Никто из женщин-агентов такого права больше не имел. Собственные апартаменты Мары на авеню Токио превратились в один из филиалов «гестапо» – в комнатах графини допрашивали и пытали членов Сопротивления.

Кровавые бриллианты

Коллаборационисты использовали Мару Чернышёву как «наводчицу». Дело в том, что их деятельность отнюдь не ограничивались политическим сыском. Лафон пользовался своим положением, чтобы вымогать деньги у богатых людей. Именно таких жертв находила для него графиня Мара, имевшая обширные связи в высшем обществе Парижа. Рядом с «французским гестапо» «подкармливались» и другие русские эмигранты.

Безопасность самой Чернышевой-Безобразовой гарантировал капитан Лемлер. Однако она всё же спала неспокойно. Горничная графини рассказывала, что её хозяйка боялась нападения и «никогда не расставалась с револьвером».

Во время наступления союзников Чернышёва-Безобразова смогла бежать из Парижа вместе с немцами. В спальне графини при обыске обнаружились драгоценности на сумму в несколько десятков миллионов франков.

«В шкатулке, которая теперь опечатана и находится у судебных властей, нашли великолепные браслеты, усыпанные бриллиантами, колье, бриллиантовые кольца и т.д., – отмечала газета «Новое русское слово». – Чернышёва бежала из Парижа, даже не успев заехать к себе на квартиру за этими драгоценностями, буквально залитыми человеческой кровью».

Фантом Иллы Мери

В ряде источников Мара Чернышёва-Безобразова отождествляется с актрисой Иллой Мери (Ila Meery), которая снималась в кино в 1920-30-х годах. Однако, как выяснила в 2019 году коллекционер почтовых открыток Марлен Пилаэт, Илла Мери – совсем другой человек. Это псевдоним реальной актрисы Илоны Мексери, которая родилась в Венгрии в 1908 году. Кроме всего прочего, Илла Мери была блондинкой, а графиня Мара – брюнеткой.

Правда, русская аристократка действительно делала попытки стать актрисой. В 1934 году под именем Марулька она сыграла эпизодическую роль трактирщицы в одном фильме с Иллой Мери «Дамское озеро» (видимо, это и стало причиной путаницы). В период немецкой оккупации Франции Чернышёва-Безобразова планировала сыграть королеву Марию Антуанетту в фильме «Ожерелье королевы». Однако власти запретили съёмки ленты. Фильм «Ожерелье королевы» режиссёра Марселя Л’Эрбье вышел в 1946 году, уже без участия графини.

После войны

Реальная роль Марии Чернышёвой-Безобразовой во «французском гестапо» не вполне ясна. Писатель из Калифорнии Сирил Эдер, автор документальной книги «Графини гестапо», ставит её в один ряд с другими авантюристками («лесбиянками», «куртизанками», «морфинистками»). В оккупированном Париже эти женщины промышляли шпионажем, конфискацией еврейских ценностей и сделками на «чёрном рынке».

Вместе с тем, исследователь Патрис Мианнэ называет Мару Чернышёву двойным агентом. Помимо «гестаповцев» она сотрудничала ещё с советской разведкой (по словам самой графини, с 1935 года) и французским Сопротивлением. В 1943 году Чернышёва-Безобразова помогла переправить через испанскую границу жену ювелира-еврея Элен Островскую. Это может объяснять, почему, попав в 1945 году в руки союзников и оказавшись на скамье подсудимых, «графиня гестапо» была приговорена лишь к двум годам тюрьмы с конфискацией трети имущества.