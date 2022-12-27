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2 часа назад

Популярный комик с ТНТ рассказал про худший Новый год в жизни

Lenta.ruиещё 1

Популярный российский стендап-комик, резидент шоу Comedy Club на канале ТНТ Андрей Бебуришвили рассказал о худшем праздновании Нового года в своей жизни. Историей он поделился в интервью изданию Super.ru, запись которого доступна в Telegram.

Популярный комик с ТНТ рассказал про худший Новый год в жизни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Бебуришвили, однажды в Новый год он вместе с матерью отравился салатом оливье. Как уточнил комик, на протяжении всего остатка праздника их мутило.

«Это был худший и лучший [Новый год], очень семейный, это очень сплачивает», — пошутил резидент Comedy Club.

Также Бебуришвили ответил на вопрос о том, как он узнал, что Деда Мороза не существует.

«У всех такое в детстве было, что приезжают Дед Мороз и Снегурочка. Они, в общем, ходили по подъезду. Я понял, что это ненастоящие Дед Мороз и Снегурочка, потому что они, во-первых, одногодки. Во-вторых, они потом вышли во двор и курили. И мама, по-моему, им еще 500 рублей дала», — вспомнил комик и добавил, что после этого у него «разрушилась сказка».

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