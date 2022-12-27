Популярный комик с ТНТ рассказал про худший Новый год в жизни

«У всех такое в детстве было, что приезжают Дед Мороз и Снегурочка. Они, в общем, ходили по подъезду. Я понял, что это ненастоящие Дед Мороз и Снегурочка, потому что они, во-первых, одногодки. Во-вторых, они потом вышли во двор и курили. И мама, по-моему, им еще 500 рублей дала», — вспомнил комик и добавил, что после этого у него «разрушилась сказка».