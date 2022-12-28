Чжан Дацянь опережает по продажам картин Ван Гога и Бэнкси

Художник Чжан Дацянь хоть и не является дико популярным на Западе, однако в Китае и на мировом арт-рынке в целом он не уступает Уорхолу и Моне. Об этом информирует издание “Московский Комсомолец”.

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Данный творческий деятель является мастером классической китайской живописи, который позднее переосмыслил современное искусство на своей второй родине в Соединенных Штатах Америки. Его творчество охватывает традиции от пейзажей тушью до абстракции.

В апреле, по прошествии практически 40 лет после его смерти, работа Чжана 1947 года под названием «Пейзаж после Ван Симэна» стала его самой дорогой картиной, которая когда-либо продавалась на аукционе. Её реализовали за 47 миллионов долларов на Sotheby’s в Гонконге.