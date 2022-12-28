За что Конева прозвали «солдатским маршалом»

Когда мы вспоминаем Победу в Великой Отечественной войне, то непременно говорим и о ее маршалах. Целая плеяда советских военачальников стали легендарными, сами бойцы называли себя по их именам – солдаты Жукова, солдаты Рокоссовского. Были среди победителей и солдаты маршала Конева – 28 декабря исполняется 125 лет со дня рождения этого великого военачальника.

Фото: ГлагоL ГлагоL

Когда пишут об Иване Степановиче Коневе, то вспоминают его победы уже последних лет войны. Именно его войска участвовали в Курской битве, освобождали Украину, они освободили Освенцим и успели спасти тысячи узников. Конев штурмовал Берлин, а когда гитлеровская столица пала, именно его солдаты поставили точку в Великой Отечественной войне и взяли Прагу.

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Не было такой награды, которую бы не получил маршал Конев. Но среди его многочисленных званий значилось еще одно, которое досталось не каждому – «солдатский маршал». Из самого названия становится понятным, что полководец как-то особенно заботился о рядовых бойцах и командирах «в поле».

И это правда – считал, что лучше «положить на пару снарядов больше», но сохранить жизнь воина. А причины такого, представляется, нужно искать в его биографии, причем, как ранней, так и событиях первых месяцев войны. А вот о них вспоминают не часто.

Родился Иван Конев 28 декабря 1897 года в селе Лодейно Северодвинской губернии. Затем село отошло к Вологодской губернии, а сейчас находится в Подосиновском районе Кировской области. Матушка умерла рано и когда отец женился во второй раз, то воспитанием ребенка занялась его тетя. Он закончил церковно-приходскую школу, а затем, с 1906 года, учился в Земском четырехклассном училище. Не самое плохое образование для крестьянского сына того времени.

В 15 лет он отправляется на заработки в лесозаготовках, но полученное образование позволяет быстро стать табельщиком в Архангельске. Оттуда его и призывают в армию в 1916 году. Он проходит обучение в Москве в запасном артиллерийском дивизионе, который располагался в Николаевских казармах на Ходынском поле. И опять помогла грамотность – Конев выпускается фейерверкером, то есть унтер-офицером. Вообще, надо сказать, что Великую Отечественную войну выиграли царские унтер-офицеры – почти все военачальники начинали свою военную карьеру с этого звания.

С 1917 года служба на Юго-Западном фронте в действующей армии. Когда случилась Октябрьская революция, то Конев воспринял ее положительно, по его собственным воспоминаниям, дивизион уже находился под большим влиянием большевиков. Он отказывается вступать в петлюровскую армию и возвращается на родину.

Уже весной 1918 года Иван Конев в уездном городе Никольске создает боевой революционный отряд, его назначают военным комиссаром уезда. Создает еще несколько отрядов, становится делегатом V Всероссийского съезда Советов, где знакомится с М. Фрунзе. По возвращении домой получает командование над отрядом земляков и участвует в боях на Восточном фронте.

Его назначают комиссаром бронепоезда. Вообще, Конев постоянно «скакал» с должностей командиров на должности комиссара, впоследствии это позволит К. Ворошилову назвать его «комиссаром с командирской жилкой». А жилка была что надо! Тут можно вспомнить как действовал его бронепоезд.

Он врывался на станцию и вел огонь из орудий и пулеметов подавляя противника, а пехота по бокам шла цепью и таким образом брали один населенный пункт за другим. А вот когда штурмовали Омск, то так уже не получалось сделать – мешала река Иртыш. Тогда бойцы Конева по льду проложили рельсы и по нему переправили бронепоезд в город, и столица Колчака была взята.

Таким образом маршал Конев прекрасно знал свою первую воинскую специальность артиллериста. Потом его соратники вспоминали, что он буквально изводил командный состав артиллеристов и летчиков на учениях, заставляя оттачивать именно точность стрельбы. При этом указывал, что от их выучки зависит жизнь солдата. Во время войны бойцы и младшие командиры это заметили и оценили.

Еще одна причина заставившая Конева с невероятным трепетом относится к солдатским жизням стали события начала Великой Отечественной войны. Ее он встретил уже командующим 19-й армией в звании генерал-лейтенанта, которая была сформирована на основе Северо-Кавказского военного округа. Назначили перед самым началом войны, в мае 1941 года. Армия получила приказ передислоцироваться в Витебск. К 22 июню она не успела завершить переброску, попала в окружение, но Коневу, его штабу и полку связи удалось из него вырваться.

Ивана Конева назначают командующим Западным фронтом. И это самые тяжелые месяцы отступления. Окружение под Вязьмой и Ржевом. Да, та трагедия с потерей сотен тысяч солдат случилась под командованием Ивана Конева. Не удалось остановить противника и под Смоленском.

Конева снимают с должности, ему грозит повторить судьбу предшественника, бывшего командующего Западным фронтом генерала армии Дмитрия Павлова, который был расстрелян. Что случилось далее полной ясности нет. По одной, основной, версии Конева спас Жуков, который убедил Сталина, что тот сделал все возможное в сложившейся ситуации. По другой, Сталин и сам это прекрасно понимал и потому предложил разделить Западный фронт выделив из него Калининский и назначил Конева его командующим. Западным и обороной Москвы стал руководить Жуков.

Вот эти два эпизода из жизни маршала Конева, в начале биографии и в зрелом возрасте, представляются наиболее важными, которые повлияли на его стиль управления войсками. Как артиллерист-практик он прекрасно понимал роль огневой подготовки и поддержки пехоты. Уже как крупный военачальник видел гибель сотен тысяч солдат в трагические дни начала войны и как командир не мог не корить себя в этом, хоть и сделал тогда все возможное.

Поэтому он и ценил жизнь каждого солдата, избегал даже единичной напрасной жертвы. А как полководец и военный специалист знал, как этого добиться. Он сам ползал по передовой проверяя донесения разведки, чтобы не дай бог не нарваться на неожиданное упорное сопротивление, преодоление которого может обойтись дорого.