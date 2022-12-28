Как выглядит россиянка, живущая в образе фарфоровой куклы

В последнее время в мире красоты правят тренды на естественность. Но, похоже, стремление к натуральности обошло стороной девушку, которая в какой-то момент решила превратиться в фарфоровую статуэтку. Как сообщает издание Wday.ru, блогер Лилу увлеклась макияжем еще в подростковом возрасте, а со временем превратила хобби в ежедневный ритуал и кардинально сменила имидж.

Фото: Super.ru Super.ru

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Так что если на московских улицах вы случайно заметите мертвенно-бледное лицо с огромными глазами и острыми скулами в копне цветных волос, не пугайтесь: это все лишь Лилу и она вполне себе живая!

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Хоть в общественных местах девушка любит появляться в образе куклы, в личном блоге она не скрывает свое настоящее лицо от подписчиков. И нам кажется, что без тонны грима Лилу выглядит если и не так эффектно, то уж точно более человечно.