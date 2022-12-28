Известный российский журналист умер в возрасте 67 лет

Большую часть жизни Лусканов посвятил телевидению. С 1993 года он работал на НТВ, был корреспондентом и политическим обозревателем программ «Сегодня» и «Итоги», вел рубрику «Особый взгляд». В 1995 году журналист получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший репортер» за материалы, посвященные Чечне. В 2001 году он разработал информационную программу «Вести-Москва», до 2013 года занимал должность ее исполнительного продюсера. С 2013 года Лусканов был руководителем информационной службы канала «Культура».