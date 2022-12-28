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1 час назад

Ведущий «Дома-2» рассказал об операции на позвоночнике

Lenta.ru

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони рассказал о состоянии здоровья после перенесенной операции на позвоночнике. Подробностями о проведенном хирургическом вмешательстве он поделился в своем аккаунте в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ведущий «Дома-2» рассказал об операции на позвоночнике
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Для всех, кто в курсе и волновался: операция прошла успешно. От наркоза отошел. Уже чувствую себя великолепно. Позвоночник на месте. Сидеть отныне буду без проблем!» — сообщил ведущий.

Он добавил, что врачи прооперировали ему спину, но других деталей не привел. По словам Кадони, он не рассказывал подписчикам о подготовке к операции, потому что не хотел, «чтобы кто-то волновался».

В 2021 году сообщалось об экстренной госпитализации бывшей ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. По словам ведущей, после операции она три дня тяжело отходила от наркоза. «Не дай Бог вам самим оказаться в реанимации. Болезней пустяковых не бывает, операций простых не бывает, и безопасного наркоза тоже», — прокомментировала ведущая.

Бузова заявила, что планировала тщательно скрыть информацию об операции от поклонников, однако семья и команда были в курсе ее проблем со здоровьем. Ведущая также опровергла информацию о том, что госпитализация была постановкой.

Люди,Влад Кадони,
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