Женщина сорвала куш в лотерею благодаря божеству

Жительница штата Перак, Малайзия, сорвала куш в лотерею и поблагодарила божество за выигрыш. Об этом сообщает The Sun Daily.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

50-летняя женщина купила лотерейный билет компании Sports Toto Malaysia Sdn Bhd и выбрала номера 9506 и 1406. По словам победительницы, она выиграла благодаря Датуку Гонгу — духу-хранителю, которому поклоняются в Малайзии. Именно он, по мнению женщины, «подарил» ей выигрышную комбинацию.

«Как верующий человек, я всегда молюсь Датуку Гонгу в его святилище, когда приезжаю в свой родной город», — рассказывает она.

Спустя некоторое время женщина узнала, что стала победительницей. Она выиграла 20,75 миллиона малайзийских ринггитов (337 миллионов рублей).

«Я так счастлива, что Датук Гонг подарил мне пару выигрышных номеров», — говорит она.