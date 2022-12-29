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2 часа назад

Они рядом, пока мы помним: известные люди, ушедшие в 2022 году

Вечерняя Москва

Каждый декабрь мы, обернувшись на уходящий год, подсчитываем горькие, невосполнимые потери. И с болью ощущаем образовавшуюся после ухода этих людей пустоту. Они были значимы для всех, дарили радость или учили чему-то, были профессионалами, показывали пример, восхищали. Их нет с нами, но свет их жизни не исчезнет — пока они живут в нашей памяти. Мы скорбим о них и обо всех, кто навсегда останется в непростом 2022 году.

Они рядом, пока мы помним: известные люди, ушедшие в 2022 году
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Михаил Горбачев

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2 марта 1931 — 30 августа 2022

Выходец из Ставрополья, Михаил Сергеевич прошел огромный путь. После учебы в МГУ на юрфаке он со временем полностью ушел в политику, стал генеральным секретарем КПСС — как оказалось позже, последним.

Именно Горбачев объявил курс на перестройку страны, вдохнув в миллионы людей веру в огромные перемены. Они случились, но не такие, которых ждали. Первый и единственный президент Советского Союза. В 90-е фактически отошел от дел, став общественным деятелем.

Владимир Жириновский

25 апреля 1946 — 6 апреля

Яркий, острый, самый эпатажный политик новой России, бессменный лидер ЛДПР любил шокировать. Многие с запозданием поняли, как часто он не просто давал определения ситуациям, а предугадывал события. Образованный, поражающий колкими высказываниями и эксцентричностью с трибуны, человек-харизма, Жириновский был одним из самых влиятельных людей на политическом небосклоне России.

Леонид Куравлев

8 октября 1936 — 30 января 2022

Всенародно любимый и истинно народный артист РСФСР, обожаемый Афоня, начал сниматься в кино за год до окончания ВГИКа и обрел славу еще в 1970-х. Сыграл множество драматических и комедийных ролей: его Жоржа Милославского из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» забыть просто невозможно. В последние годы не общался с журналистами, переживая утрату любимой жены, и очень тяжело болел.

Виктор Мережко

28 июля 1937 — 30 января 2022

Он еще в детстве понял, что хочет связать свою жизнь с кино. Удача повернулась к нему лицом не сразу, но после выхода «Здравствуй и прощай» по его сценарию уже ему не изменяла. По сценариям Виктора Мережко было снято более 50 фильмов и 12 анимационных лент, причем многие фильмы ныне относят к классике: «Трын-трава», «Уходя — уходи», «Полеты во сне и наяву», «Вас ждет гражданка Никанорова» и многие другие. Он блистательно вел «Кинопанораму», работал как режиссер.

Георгий Ярцев

11 апреля 1948 — 15 июля

Легенда московского «Спартака». Начав выступать за «Спартак» лишь в 28 лет, он за три первых года забил 55 голов, проведя 116 встреч. Лучший бомбардир СССР 1978 года, вместе с командой — чемпион СССР 1979 года. После завершения карьеры Ярцев стал легендарным тренером. В 1996-м как главный тренер привел «Спартак» к победе в национальном чемпионате. Три года возглавлял национальную сборную РФ.

Владимир Сунгоркин

16 июня 1954 — 14 сентября 2022

Журналист, ставший лучшим медиаменеджером страны. Он пришел в журналистику в 1976 году, став собкором «Комсомольской правды» в зоне строительства БАМа, и вся его жизнь была связана с этой газетой, он лишь раз изменил ей, уйдя в «Советскую Россию». «Комсомолка» отточила его перо, а он воздал ей за это сторицей, превратив и без того популярное издание в медиаимперию. Скончался в экспедиции, без которых не мыслил жизни...

Сергей Пускепалис

15 апреля 1966 — 20 сентября 2022

Актер много снимался в кино, картины «Простые вещи», «Как я провел этим летом», «Шифр», «1941. Крылья над Берлином» сделали его очень популярным. За яркий талант и вклад в искусство неоднократно удостаивался престижных премий «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел», а также приза фестиваля в Карловых Варах. Активно занимался театром, с 2019 года был художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. Трагически погиб в автокатастрофе.

Зинаида Кириенко

9 июля 1933 — 12 февраля 2022

Народная артистка РСФСР совсем молодой сыграла в картинах «Поэма о море» и «Судьба человека», а славу обрела после исполнения роли Натальи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон». Любили зрители и песни в исполнении Кириенко. Здоровье Зинаиды Кириенко пошатнул коронавирус.

Владимир Жога

26 мая 1993 — 5 марта 2022

Харизматичный, мужественный командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» ДНР, гвардии полковник Владимир Артемович Жога (позывной Воха) до 2014 года считал себя аполитичным, но потом увидел в происходящем на Украине угрозу для своего дома и семьи.

За годы боевых действий получил несколько ранений. Главной мечтой Вохи было освобождение Донбасса и его возвращение в Россию. Погиб, прикрывая выход мирных жителей из Волновахи — руководя действиями батальона, он получил смертельное ранение.

Юрий Шатунов

6 сентября 1973 — 23 июня 2022

Солист культовой группы «Ласковый май» и кумир миллионов скончался от сердечной недостаточности и инфаркта. Самые известные песни «Ласкового мая» в исполнении Юрия Шатунова — «Белые розы», «Седая ночь» — и по прошествии нескольких десятков лет любимы слушателями.

Борис Невзоров

8 января 1950 — 18 февраля 2022

Народный артист России, звезда Малого театра, обрел славу не только блистая на сцене, но и благодаря многочисленным киноролям. Страна влюбилась в него после роли кормщика Рябова в сериале «Россия молодая». Картины «Люди на болоте», «Наводнение», «У попа была собака…», «Майор», сериалы «Каменская», «Марш Турецкого», «Последний министр» приумножили количество его поклонников.

В 2022 году также покинули нас:
  • Армен Медведев (родился в 1938 году). Кинокритик.
  • Борис Рубашкин (1932). Австрийский и русский оперный певец (баритон), исполнитель русских и цыганских романсов.
  • Виктор Татарский (1939). Актер и ведущий.
  • Александра Забелина (1937). Трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах.
  • Ольга Орлова (1932). Мультипликатор.
  • Леонид Сергеев (1953). Бард и журналист.
  • Валерий Рюмин (1939). Космонавт.
  • Наталья Нестерова (1955). Писатель и журналист.
  • Владимир Калиниченко (1947). Юрист.
  • Питер Брук (1925). Английский режиссер.
  • Виктор Санеев (1945). Трехкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике.
  • Анастасия Вознесенская (1943). Актриса театра и кино.
  • Михаил Зеленский (1975). Журналист и телеведущий.
  • Юозас Будрайтис (1940). Актер театра и кино.
  • Игорь Масленников (1931). Кинорежиссер. Создатель культового сериала о Шерлоке Холмсе.
  • Евгения Брик (1981). Актриса театра и кино.
  • Леонид Хейфец (1934). Режиссер и педагог.
  • Ренат Ибрагимов (1947). Певец, «бархатный баритон».
  • Леонид Шварцман (1920). Мультипликатор.
  • Олег Попцов (1934). Журналист, писатель и основатель Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
  • Владимир Краснопольский (1933). Кинорежиссер.
  • Александр Тимофеевский (1933). Писатель и поэт.
  • Юз Алешковский (1929). Прозаик, поэт и сценарист.
  • Александр Горшков (1946). Шестикратный чемпион мира и Европы, первый в истории олимпийский чемпион в танцах на льду (в паре с Людмилой Пахомовой).
  • Александра Яковлева (1957). Киноактриса.
  • Борис Моисеев (1954). Певец, танцор.
  • Геннадий Юхтин (1932). Актер, народный артист Российской Федерации.
Люди,Владимир Жога,Геннадий Юхтин,Людмила Пахомова,Анастасия Вознесенская,Виктор Татарский,Леонид Шварцман,Владимир Краснопольский,Зинаида Кириенко,Борис Невзоров,Михаил Зеленский,Юозас Будрайтис,Игорь Масленников,Владимир Сунгоркин,Юрий Шатунов,Ренат Ибрагимов,Виктор Мережко,Сергей Пускепалис,Леонид Куравлев,Сергей Герасимов,Ольга Орлова,Георгий Ярцев,Александр Горшков,Михаил Горбачев,Владимир Калиниченко,Леонид Хейфец,Владимир Жириновский,КПСС,ЛДПР,МГУ,Спартак,
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