Они рядом, пока мы помним: известные люди, ушедшие в 2022 году

Каждый декабрь мы, обернувшись на уходящий год, подсчитываем горькие, невосполнимые потери. И с болью ощущаем образовавшуюся после ухода этих людей пустоту. Они были значимы для всех, дарили радость или учили чему-то, были профессионалами, показывали пример, восхищали. Их нет с нами, но свет их жизни не исчезнет — пока они живут в нашей памяти. Мы скорбим о них и обо всех, кто навсегда останется в непростом 2022 году.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Михаил Горбачев

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2 марта 1931 — 30 августа 2022

Выходец из Ставрополья, Михаил Сергеевич прошел огромный путь. После учебы в МГУ на юрфаке он со временем полностью ушел в политику, стал генеральным секретарем КПСС — как оказалось позже, последним.

Именно Горбачев объявил курс на перестройку страны, вдохнув в миллионы людей веру в огромные перемены. Они случились, но не такие, которых ждали. Первый и единственный президент Советского Союза. В 90-е фактически отошел от дел, став общественным деятелем.

Владимир Жириновский

25 апреля 1946 — 6 апреля

Яркий, острый, самый эпатажный политик новой России, бессменный лидер ЛДПР любил шокировать. Многие с запозданием поняли, как часто он не просто давал определения ситуациям, а предугадывал события. Образованный, поражающий колкими высказываниями и эксцентричностью с трибуны, человек-харизма, Жириновский был одним из самых влиятельных людей на политическом небосклоне России.

Леонид Куравлев

8 октября 1936 — 30 января 2022

Всенародно любимый и истинно народный артист РСФСР, обожаемый Афоня, начал сниматься в кино за год до окончания ВГИКа и обрел славу еще в 1970-х. Сыграл множество драматических и комедийных ролей: его Жоржа Милославского из комедии «Иван Васильевич меняет профессию» забыть просто невозможно. В последние годы не общался с журналистами, переживая утрату любимой жены, и очень тяжело болел.

Виктор Мережко

28 июля 1937 — 30 января 2022

Он еще в детстве понял, что хочет связать свою жизнь с кино. Удача повернулась к нему лицом не сразу, но после выхода «Здравствуй и прощай» по его сценарию уже ему не изменяла. По сценариям Виктора Мережко было снято более 50 фильмов и 12 анимационных лент, причем многие фильмы ныне относят к классике: «Трын-трава», «Уходя — уходи», «Полеты во сне и наяву», «Вас ждет гражданка Никанорова» и многие другие. Он блистательно вел «Кинопанораму», работал как режиссер.

Георгий Ярцев

11 апреля 1948 — 15 июля

Легенда московского «Спартака». Начав выступать за «Спартак» лишь в 28 лет, он за три первых года забил 55 голов, проведя 116 встреч. Лучший бомбардир СССР 1978 года, вместе с командой — чемпион СССР 1979 года. После завершения карьеры Ярцев стал легендарным тренером. В 1996-м как главный тренер привел «Спартак» к победе в национальном чемпионате. Три года возглавлял национальную сборную РФ.

Владимир Сунгоркин

16 июня 1954 — 14 сентября 2022

Журналист, ставший лучшим медиаменеджером страны. Он пришел в журналистику в 1976 году, став собкором «Комсомольской правды» в зоне строительства БАМа, и вся его жизнь была связана с этой газетой, он лишь раз изменил ей, уйдя в «Советскую Россию». «Комсомолка» отточила его перо, а он воздал ей за это сторицей, превратив и без того популярное издание в медиаимперию. Скончался в экспедиции, без которых не мыслил жизни...

Сергей Пускепалис

15 апреля 1966 — 20 сентября 2022

Актер много снимался в кино, картины «Простые вещи», «Как я провел этим летом», «Шифр», «1941. Крылья над Берлином» сделали его очень популярным. За яркий талант и вклад в искусство неоднократно удостаивался престижных премий «Кинотавр», «Ника», «Золотой орел», а также приза фестиваля в Карловых Варах. Активно занимался театром, с 2019 года был художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова. Трагически погиб в автокатастрофе.

Зинаида Кириенко

9 июля 1933 — 12 февраля 2022

Народная артистка РСФСР совсем молодой сыграла в картинах «Поэма о море» и «Судьба человека», а славу обрела после исполнения роли Натальи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон». Любили зрители и песни в исполнении Кириенко. Здоровье Зинаиды Кириенко пошатнул коронавирус.

Владимир Жога

26 мая 1993 — 5 марта 2022

Харизматичный, мужественный командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» ДНР, гвардии полковник Владимир Артемович Жога (позывной Воха) до 2014 года считал себя аполитичным, но потом увидел в происходящем на Украине угрозу для своего дома и семьи.

За годы боевых действий получил несколько ранений. Главной мечтой Вохи было освобождение Донбасса и его возвращение в Россию. Погиб, прикрывая выход мирных жителей из Волновахи — руководя действиями батальона, он получил смертельное ранение.

Юрий Шатунов

6 сентября 1973 — 23 июня 2022

Солист культовой группы «Ласковый май» и кумир миллионов скончался от сердечной недостаточности и инфаркта. Самые известные песни «Ласкового мая» в исполнении Юрия Шатунова — «Белые розы», «Седая ночь» — и по прошествии нескольких десятков лет любимы слушателями.

Борис Невзоров

8 января 1950 — 18 февраля 2022