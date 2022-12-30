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2 часа назад

Стендап-комик Дмитрий Романов сообщил о расставании с женой после 7 лет брака

Газета.Ruиещё 1

Стендап-комик Дмитрий Романов в личных соцсетях заявил о расставании со своей супругой Кристиной Талызиной после 7 лет брака. До официального оформления отношений бывшие влюбленные встречались еще три года. Причины развода Романов не раскрывает.

Дмитрий Романов сообщил о расставании с женой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Все имеет свое начало и конец. Вынужден констатировать, что мы развелись. Мы прошли совместный путь длиной в десять лет. Прожили целую жизнь", — признался Романов.

Юморист дал понять, что его расставание с женой прошло цивилизованно и без скандалов, но сам разрыв он переживает болезненно.

"Я благодарен и признателен. Всегда с теплотой буду вспоминать все наши моменты до самого конца своей жизни. Мне очень повезло, со мной был человек, который всегда и во всем мне помогал, был рядом, поддерживал, давал мне силы жить и веру, когда я был на дне. Я ушел рыдать. Любите друг друга", — написал Дмитрий.

Люди,Дмитрий Романов,
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