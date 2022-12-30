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1 час назад

Солиста Aerosmith обвинили в сексуальном насилии в 1970-х годах

Москва24иещё 6

Солиста американской группы Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии и намеренном нанесении морального вреда в 1970-х годах, когда девушка была несовершеннолетней. Об этом сообщает Rolling Stone.

Солиста Aerosmith обвинили в сексуальном насилии в 1970-х годах
Фото: Москва 24Москва 24

Так, Джулия Холкомб рассказала, что жила с Тайлером на протяжении трех лет с 1973 года. По ее словам, тот якобы убедил ее мать предоставить ему опекунство над девушкой. Кроме того, истец также объяснила, что исполнитель пообещал родителям обеспечить образование и медицинские услуги их дочери, но не выполнил обещания. Холкомб обвинила его в том, что он возил ее в турне, насиловал, предоставлял наркотики и алкоголь.

При этом женщина подала иск после отмены властями Калифорнии действия закона об исковой давности для сексуальных преступлений против несовершеннолетней. Девушка пояснила, что Тайлер убедил ее в романтической направленности их отношений, а сама она не могла противостоять его влиянию, известности и финансовым возможностям.

Истец также обвинила солиста в том, что тот убедил ее в 1975 году сделать аборт. В качестве причины он сослался на ее отравление дымом во время пожара. При это девушка указала, что врачи убедили ее в том, что происшествие не повлияло на развитие плода, но тогда музыкант пригрозил прекратить ее поддерживать.

После это, сказала Холкомб, она ушла от Тайлера, вернулась в родной город, где вышла замуж и стала набожной католичкой. Девушка также обвинила солиста в разрушении ее жизни из-за публикации артистом мемуаров, где он упомянул об отношениях с несовершеннолетней.

Люди,Стивен Тайлер,
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