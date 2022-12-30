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51 минуту назад

Юморист Геннадий Хазанов рассказал о смешном случае на свадьбе

Мира Маркина

Геннадий Хазанов рассказал, что на его свадьбе в 1970 году регистраторша все время смотрела на свидетеля — Леонида Утесова. о забавном случае, который произошел на его свадьбе в 1970 году. Историей юморист и актер поделился с изданием "7 Дней".

Хазанов вспомнил смешной случай со свадьбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Хазанова, эстрадный певец Леонид Утесов неожиданно согласился стать свидетелем на его свадьбе. Это удивило не только самого Геннадия, но и сотрудницу ЗАГСа, которая регистрировала брак:

"Регистраторша, увидев Утесова, обомлела, забыла про брачующихся и все свои дурацкие казенные слова произнесла, глядя на кумира. А когда закончила речь, подскочила к Леониду Осиповичу: "Как давно вас у нас не было!" Обалдевший Утесов ответил: "Я вообще-то у вас первый раз!" — "Ну приходите почаще!"

Геннадий Хазанов женился в декабре 1970 года на избранницей помощнице режиссера Марка Розовского Злате Эльбаум. Через четыре года у супругов родилась дочь Алиса.

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Ранее Геннадий Хазанов рассказал, как чуть не погиб на съемках.

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