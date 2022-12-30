Хазанов вспомнил смешной случай со свадьбы

"Регистраторша, увидев Утесова, обомлела, забыла про брачующихся и все свои дурацкие казенные слова произнесла, глядя на кумира. А когда закончила речь, подскочила к Леониду Осиповичу: "Как давно вас у нас не было!" Обалдевший Утесов ответил: "Я вообще-то у вас первый раз!" — "Ну приходите почаще!"