Хазанов вспомнил смешной случай со свадьбы

Геннадий Хазанов рассказал, что на его свадьбе в 1970 году регистраторша все время смотрела на свидетеля — Леонида Утесова. о забавном случае, который произошел на его свадьбе в 1970 году. Историей юморист и актер поделился с изданием "7 Дней".
По словам Хазанова, эстрадный певец Леонид Утесов неожиданно согласился стать свидетелем на его свадьбе. Это удивило не только самого Геннадия, но и сотрудницу ЗАГСа, которая регистрировала брак:
"Регистраторша, увидев Утесова, обомлела, забыла про брачующихся и все свои дурацкие казенные слова произнесла, глядя на кумира. А когда закончила речь, подскочила к Леониду Осиповичу: "Как давно вас у нас не было!" Обалдевший Утесов ответил: "Я вообще-то у вас первый раз!" — "Ну приходите почаще!"
Геннадий Хазанов женился в декабре 1970 года на избранницей помощнице режиссера Марка Розовского Злате Эльбаум. Через четыре года у супругов родилась дочь Алиса.