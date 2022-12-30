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1 час назад

Блогер Алексей Жидковский выпустил свой первый трек

Газета.Ru

Блогер Алексей Жидковский анонсировал свой первый трек в Telegram-канале. Жидковский выпустил песню "Morning Be Like".

Блогер Алексей Жидковский выпустил свой первый трек
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Блогер записал две версии композиции - с цензурой для "любителей без остринки" и без. Он выразил надежду, что продолжит развивать свое музыкальное творчество.

"Надеюсь, песня найдет отклик в ваших сердцах и ушах и в новом получит свой граммофон. И пусть все бывшие подождут", - заявил Жидковский.

Поклонники поддержали блогера в музыкальном начинании, похвалив его вокальные данные. "Мне нравится, продолжай. Голос огонь", - написала фанатка.

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