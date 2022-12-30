Блогер Алексей Жидковский выпустил свой первый трек

Блогер Алексей Жидковский анонсировал свой первый трек в Telegram-канале. Жидковский выпустил песню "Morning Be Like".
Блогер записал две версии композиции - с цензурой для "любителей без остринки" и без. Он выразил надежду, что продолжит развивать свое музыкальное творчество.
"Надеюсь, песня найдет отклик в ваших сердцах и ушах и в новом получит свой граммофон. И пусть все бывшие подождут", - заявил Жидковский.
Поклонники поддержали блогера в музыкальном начинании, похвалив его вокальные данные. "Мне нравится, продолжай. Голос огонь", - написала фанатка.