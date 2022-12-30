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1 час назад

Принц Гарри назвал причину грусти по Великобритании

Inc-News

Принц Гарри назвал причину грусти по Великобритании. Документальный сериал «Гарри и Меган», вышедший в этом месяце на Netflix, продолжает держать внимание зрителей. Так, в последнем эпизоде принц раскрыл причину грусти по Великобритании.

Принц Гарри назвал причину грусти по Великобритании
Фото: Inc-NewsInc-News

«Я скучаю по странным семейным сборищам. Когда мы все собираемся под одной крышей, ну знаете, в определённое время года. Вот, по этим посиделкам я скучаю», - отметил сын короля Карла III.

По его словам, решение оставить Великобританию и переехать в США «лишило его в процессе нескольких друзей». При этом принц добавил, что отважился на такой шаг вместе с семьёй, потому что «я изменился», отметил он.

По традиции, британская королевская семья отмечает Рождество в Сандрингемском замке в Норфолке, на востоке страны. В 2021-м из-за плохого самочувствия Елизаветы II празднование было перенесено в Виндзорский замок в нескольких минутах езды от Лондона. В этом году Карл III вернул «посиделки» в Сандрингем.

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