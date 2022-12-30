Принц Гарри назвал причину грусти по Великобритании. Документальный сериал «Гарри и Меган», вышедший в этом месяце на Netflix, продолжает держать внимание зрителей. Так, в последнем эпизоде принц раскрыл причину грусти по Великобритании.

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«Я скучаю по странным семейным сборищам. Когда мы все собираемся под одной крышей, ну знаете, в определённое время года. Вот, по этим посиделкам я скучаю», - отметил сын короля Карла III.

По его словам, решение оставить Великобританию и переехать в США «лишило его в процессе нескольких друзей». При этом принц добавил, что отважился на такой шаг вместе с семьёй, потому что «я изменился», отметил он.