Кто родился 31 декабря

Артем Вячеславович Прокофьев (39 лет), член Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Являлся помощником депутатов Государственной Думы Олега Куликова и Виктора Пешкова. Работал в отделе ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Неоднократно избирался депутатом Государственного совета Республики Татарстан.

Видео дня

В этот день также родились:

15 июля 2022 года Юрий Борисов указом Президента РФ был назначен генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

Ольга Борисовна Любимова (42 года), министр культуры Российской Федерации. Работала в ОАО Телерадиовещательная компания «Московия», ГТРК «Культура», ООО «Телеканал ТВ3». Являлась советником отдела государственной поддержки неигровых и анимационных фильмов Департамента кинематографии Министерства культуры РФ. Занимала должность заместителя директора Дирекции социальных и публицистических программ АО «Первый канал». Возглавляла Департамент кинематографии Министерства культуры РФ.

21 января 2020 года Ольга Любимова указом Президента РФ была назначена министром культуры РФ.

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (87 лет), король Саудовской Аравии. Двадцать пятый сын первого короля и основателя Саудовской Аравии Абдель Азиза Аль Сауда и Хассы ас-Судайри. До вступления на престол был мэром города Эр-Рияда, губернатором провинции Эр-Рияд. Занимал посты министра обороны и заместителя премьер-министра страны. В 2015 году, после смерти брата, короля Абдуллаха, стал королем и премьер-министром Саудовской Аравии.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II, в сентябре 2022 года, стал старейшим монархом в мире.

Мохамед ульд Газвани (66 лет), президент Исламской Республики Мавритания. Проходил военную службу в мавританской армии. Был командующим армией страны. Являлся председателем Высшего совета обороны Мавритании. Возглавлял генеральный штаб армии, а также министерство обороны страны.

В июне 2019 года одержал победу на выборах президента Мавритании, получив поддержку 52% избирателей.

Николай Максимович Цискаридзе (49 лет), ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой. Народный артист России. После окончания Московского хореографического училища в 1992 году был принят в труппу Большого театра. В репертуаре артиста главные партии в балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Дочь фараона», «Сон в летнюю ночь» и других. Он также работал педагогом-репетитором Большого театра, вел классы усовершенствования.

В 2014 году был избран ректором Академии русского балета им. А.Я. Вагановой.

Владимир Геннадьевич Гронский (70 лет), генеральный директор Российской национальной библиотеки. Работал в газетах «Ленинградская правда», «Невское время», «Вечерний Петербург». Возглавлял Санкт-Петербургскую государственную филармонию имени Д.Д. Шостаковича, Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр». Был директором Государственного мемориального музея А.В. Суворова.

В январе 2021 года занял пост генерального директора Российской национальной библиотеки.

Виктор Михайлович Афанасьев (74 года), российский космонавт. Герой Советского Союза. Был летчиком-испытателем Государственного научного испытательного института ВВС имени В.П. Чкалова. В 1988 году был зачислен в отряд космонавтов. Виктор Афанасьев совершил 4 полета в космос (общей продолжительностью 555 суток 18 часов 34 минуты 26 секунд), 7 раз выходил в открытый космос (38 часов 33 минуты).

Анатолий Борисович Кузнецов (1930-2014), российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР. Дебютировал в кино в 1954 году в приключенческой картине режиссеров Александра Алексеева и Евгения Алексеева «Опасные тропы».