Кто родился 31 декабря

Артем Вячеславович Прокофьев (39 лет), член Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Являлся помощником депутатов Государственной Думы Олега Куликова и Виктора Пешкова. Работал в отделе ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе и проведению выборных кампаний.
Неоднократно избирался депутатом Государственного совета Республики Татарстан.
В этот день также родились:
Юрий Иванович Борисов (66 лет), генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Проходил службу в Вооруженных Силах СССР и РФ. Работал в ЗАО «Научно-технический центр «Модуль», в Федеральном агентстве по промышленности. Являлся заместителем министра промышленности и торговли РФ, первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, заместителем министра обороны РФ. Занимал пост заместителя председателя Правительства РФ.
15 июля 2022 года Юрий Борисов указом Президента РФ был назначен генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».
Ольга Борисовна Любимова (42 года), министр культуры Российской Федерации. Работала в ОАО Телерадиовещательная компания «Московия», ГТРК «Культура», ООО «Телеканал ТВ3». Являлась советником отдела государственной поддержки неигровых и анимационных фильмов Департамента кинематографии Министерства культуры РФ. Занимала должность заместителя директора Дирекции социальных и публицистических программ АО «Первый канал». Возглавляла Департамент кинематографии Министерства культуры РФ.
21 января 2020 года Ольга Любимова указом Президента РФ была назначена министром культуры РФ.
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд (87 лет), король Саудовской Аравии. Двадцать пятый сын первого короля и основателя Саудовской Аравии Абдель Азиза Аль Сауда и Хассы ас-Судайри. До вступления на престол был мэром города Эр-Рияда, губернатором провинции Эр-Рияд. Занимал посты министра обороны и заместителя премьер-министра страны. В 2015 году, после смерти брата, короля Абдуллаха, стал королем и премьер-министром Саудовской Аравии.
После смерти королевы Великобритании Елизаветы II, в сентябре 2022 года, стал старейшим монархом в мире.
Мохамед ульд Газвани (66 лет), президент Исламской Республики Мавритания. Проходил военную службу в мавританской армии. Был командующим армией страны. Являлся председателем Высшего совета обороны Мавритании. Возглавлял генеральный штаб армии, а также министерство обороны страны.
В июне 2019 года одержал победу на выборах президента Мавритании, получив поддержку 52% избирателей.
Николай Максимович Цискаридзе (49 лет), ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой. Народный артист России. После окончания Московского хореографического училища в 1992 году был принят в труппу Большого театра. В репертуаре артиста главные партии в балетах «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Дочь фараона», «Сон в летнюю ночь» и других. Он также работал педагогом-репетитором Большого театра, вел классы усовершенствования.
В 2014 году был избран ректором Академии русского балета им. А.Я. Вагановой.
Владимир Геннадьевич Гронский (70 лет), генеральный директор Российской национальной библиотеки. Работал в газетах «Ленинградская правда», «Невское время», «Вечерний Петербург». Возглавлял Санкт-Петербургскую государственную филармонию имени Д.Д. Шостаковича, Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр». Был директором Государственного мемориального музея А.В. Суворова.
В январе 2021 года занял пост генерального директора Российской национальной библиотеки.
Виктор Михайлович Афанасьев (74 года), российский космонавт. Герой Советского Союза. Был летчиком-испытателем Государственного научного испытательного института ВВС имени В.П. Чкалова. В 1988 году был зачислен в отряд космонавтов. Виктор Афанасьев совершил 4 полета в космос (общей продолжительностью 555 суток 18 часов 34 минуты 26 секунд), 7 раз выходил в открытый космос (38 часов 33 минуты).
Анатолий Борисович Кузнецов (1930-2014), российский актер театра и кино. Народный артист РСФСР. Дебютировал в кино в 1954 году в приключенческой картине режиссеров Александра Алексеева и Евгения Алексеева «Опасные тропы».
Широкую известность актеру принесла роль красноармейца Федора Сухова в фильме «Белое солнце пустыни». Всего Анатолий Кузнецов снялся в более 100 картинах, среди них «Друг мой, Колька!», «Весна на Одере», «Дайте жалобную книгу!..», «Горячий снег», «Случай в квадрате 36-80», «Турецкий гамбит», «День Победы», «Участок».