Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул

Гитарист и один из основателей рок-группы Queen Брайан Мэй удостоен титула рыцаря-бакалавра Великобритании. Список награжденных опубликован на сайте британского правительства.

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Среди заслуг Мэя, которые перечислены в документе, достижения в сфере музыки, а также работа астрофизиком и деятельность по защите диких животных.

«Он восстановил Лондонскую стереоскопическую компанию в 2008 году, в 2015-м стал сооснователем Дня астероидов для защиты Земли от ударов астероидов», — говорится в документе.

Также отмечается, что в 2009 году гитарист основал фонд Save-Me Trust.

Мэй прокомментировал свое награждение в беседе с телеканалом Sky News. Он назвал посвящение в рыцари «своего рода вызовом».