Кем были самые сильные люди в истории России

«Русский - значит сильный!». Культ физической силы в России был всегда. Неслучайно главными героями народных сказаний были дюжие богатыри. Силачей в нашей истории с излишком.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Цари и воеводы

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Евпатий Коловрат

Евпатия Коловрата можно назвать самым сильным русским воеводой. В «Повести о разорении Рязани Батыем» рассказывается, как Евпатий со своей дружиной вступил в неравный бой с полчищами монголо-татар «И бил их Евпатий так нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи татарские и сёк ими».

Батый послал разобраться с Евлампием своего лучшего богатыря Хостоврула. Коловрат разрубил его пополам до седла. Только стенобитными орудиями монголо-татары смогли одолеть дружину Коловрата, а тело воеводы Батый отдал остаткам дружины для почетных похорон - случай уникальный для древнерусской истории.

Скопин Шуйский

Михаил Скопин-Шуйский был непобедимым полководцем Смутного времени. Он подавил восстание Болотникова, вел переговоры со шведами, начал реформировать русскую армию, но был отравлен дочерью Малюты Скуратова из-за политических интриг Дмитрия Шуйского.

По описаниям современников, Михаил Васильевич отличался богатырским сложением. В историческом музее хранится палаш Скопина-Шуйского. Тяжелое оружие, для очень сильного человека.

Петр Первый

Петра Первого можно смело назвать самым сильным русским царем. Его рост был 204 сантиметра, а физическая сила поражала видваших виды современников.Петр скручивал пальцами монеты, сворачивал «в бараний рог» чугунные сковородки, а пригодность подковы для своей лошади Лизетты проверял лично, ломая одну за другой. О силе Петра Первого сложена не одна народная сказка.

Александр III

Российский император Александр III обладал выдающейся физической силой. Он с юности не любил светские развлечения, предпочитая балам и раутам уроки верховой езды и занятия физкультурой. Братья говорили про него: «Сашка-наш Геркулес».Применить свою силу императору пришлось в нееординарной ситуации.17 октября 1888 года, во время возвращения с Крыма, произошло знаменитое крушение императорского поезда. Крыша вагона, в котором находилась семья Александра III, начала проваливаться.

Император принял на свои плечи падающую крышу и держал ее до тех пор, пока его жена и дети не выбрались живыми и невредимыми из-под обломков. После вызволения семьи, Александр III не мешкал и бросился помогать другим пострадавшим.

Борцы и силачи

Григорий Русаков

Курянин Григорий Русаков стал всемирно-известным борцом после своего дебюта на Донбассе, где он работал на шахте. После покорения России, Русаков выиграл мировые чемпионаты в Аргентине (1913) и Париже (1915).Как и другие именитые борцы, он был лично освобожден Николаем II от воинской службы.

Но не все было гладко в жизни Русакова. Он трижды привлекался к уголовной ответственности в 1929, 1938, 1944 годах.

Русаков был ещё известен тем, что неоднократно вступал в показательные схватки с медведями, гнул подковы и рельсы, а однажды в Лондоне победил в бою быка.

Иван Поддубный

Кто такой Иван Поддубный знают все. Это самый известный русский силач, гиревик, борец. Интересно, что свой первый поединок Поддубный проиграл. Это его очень сильно замотивировало: он установил себе жесткий режим тренировок, упражнялся с двухпудовыми гирями, 112-килограммовой штангой, отказался от табака и спиртного, обливался холодной водой. До конца жизни носил с собой чугунную трость. Больше он не проигрывал.

Покорил Поддубный и Америку. Там он собирал полные залы, соревнуясь по правилам американской борьбы. Из США он фактически сбежал, расторгнув грабительский контракт и оставив американцам причитавшиеся ему гонорары.

Под конец жизни Поддубный признавался, что единственная сила, которая могла его одолеть – бабы: «Всю жизнь меня, дурака, с пути-дорожки сбивали».

Иван Заикин

Иван Заикин - один из самых прославленных русских силачей. Чемпион мира по борьбе, Чемпион по поднятию тяжестей, цирковой артист, один из первых русских авиаторов.[С-BLOCK]

Зарубежные газеты назвали Заикина «Шаляпиным русских мускулов». Его атлетические номера вызывали сенсацию и в России, и за рубежом. В 1908 году во время гастролей в Париже Заикин шокировал публику тем, что рвал любые цепи, браслеты и галстуки, гнул металлические балки.[С-BLOCK]

Заикин носил на плечах 25–пудовый якорь, поднимал на плечи длинную штангу, на которую усаживалось десять человек, и начинал ее вращать («живая карусель»).

Георг Гаккеншмидт

Георга Гаккеншмидт называли «русским львом» и «самым сильным человеком рубежа веков». Он был Чемпион мира по борьбе и мировым рекордсменом мира тяжелой атлетике.

Георг с детства занимался спортом, для укрепления ног практиковал подъемы по винтовой лестнице к шпилю церкви с двухпудовыми гирями. Заслуга того, что Гакк стал борцом принадлежит «отцу русский атлетики» доктору Краевскому - он убедил Георга, что он может стать самым сильным в мире.

И Краевский не ошибся - Гакк покорил и Россию, и Европу, и Америку.

Гакк одной рукой выжимал штангу весом 122 кг, выжимал на борцовском мосту штангу весом 145 кг.

Скрещенными на спине руками Гаак поднимал из глубокого приседа 86 кг. С 50-киллограмовой штангой атлет приседал 50 раз. Сегодня это упражение так и называется «гакк-присед».

Петр Крылов

Петр Крылов был силачем и бессменным призером конкурсов на лучшую атлетическую фигуру. Ещё в детстве он выбрал себе кумира - атлета Эмиля Фосса, который выходил на арену в шелковом трико и леопардовой шкуре.

Крылов установил несколько мировых рекордов. В положении «борцовский мост» он выжимал двумя руками 134 кг, левой рукой– 114,6 кг. Жим в «солдатской стойке»: левой рукой 86 раз подряд поднимал двухпудовую гирю.

Крылова называли «королем гирь». Он был родоначальник зрелищных трюков, которые тогда повторяли другие атлеты, а сегодня десантники: сгибание рельса на плечах, проезд автомобиля по телу, поднятие платформы с лошадью и всадником.

Григорий Кащеев

На этом фото с видными и далеко не маленькими борцами Григорий Кащеев выделяется ростом - 218 см и своей формой одежды - простая косоворотка.

В 1906 году Григорий Кащеев впервые встретился с борцами мирового класса и подружился с Заикиным, который помог ему выйти на большую арену.

Вскоре Кащеев клал на лопатки всех именитых силачей, а в 1908 году вместе с Поддубным и Заикиным покорил Париж на Всемирном чемпионате.

Так блестяще начавшаяся, карьера Кащеева не сложилась - борец стал дауншифтером, отказался от самых выгодных предложений, все бросил и уехал к себе в деревню пахать землю.

Александр Засс

Александра Засса называли «железным Самсоном». Он носил по арене лошадь или пианино с пианисткой и танцовщицей, располагавшейся на крышке; ловил руками 90–килограммовое ядро, которое выстреливалось из цирковой пушки с расстояния 8 метров; отрывал от пола и удерживал в зубах металлическую балку с сидящими на ее концах ассистентами.

В знаменитом аттракционе Человек–снаряд Александр Засс ловил руками ассистентку, вылетавшую из жерла цирковой пушки и описывающую над ареной 12–метровую траекторию.

В 1938 году в Шеффилде на глазах собравшейся толпы его переехал груженный углем грузовик. Самсон встал и, улыбаясь, раскланялся перед зрителями.

Засс был одним из первых, кто ввел в свою ситсему тренировок изометрические упражнения. Это позволило ему так укрепить сухожилия, что при своем небольшом весе он умудрялся ставить рекорды, которые не побиты до сих пор.

Иван Шемякин

Двухметровый гигант, Иван Шемякин на своем первом занятии в атлетической школе смог толкнуть двумя руками штангу всего в 72 килограмма, но это не смутило его. Он стал упорно тренироваться.

Тренировки принесли результаты: Шемякин победил в состязаниях Велосипедно-атлетического общества по гирям и взял третий приз на чемпионате России.

В 1908 году в Петербурге Шемякин показал уникальный силовой номер - на его плече согнули металлическую балку.

В 1913 году, участвуя во всемирном чемпионате, проходившем в Петербургском цирке «Модерн», Иван Шемякин победил знаменитого Ивана Заикина, и мощного, злого на ковре, Николая Вахтурова и занял первое место. Шемякин одолевал и других борцов с мировым именем, но его встречи с Иваном Поддубным всегда оканчивались вничью.

Иван Лебедев

В 1916 году, Иван Лебедев (силачи называли его «дядя Ваня») издал книгу «Руководство, как развивать свою силу, упражняясь тяжелыми гирями». Лебедев не только развивал в России атлетику и борьбу, но и сам был знатным силачем. Занимался он у все того же корифея «русской силы» Владислава Краевского.

Лебедев издавал журнал «Геркулес» и был первым в России промоутером. Его заметки интересны и сегодня.

Относительно режима жизни он писал: «Организм человеческий не терпит стеснений, но излишество каждое вредно. Что касается пищи, то решительно не советую есть мясо: оно вносит в ваш организм продукты гнилостного разложения и образует мочевую кислоту, отравляющую организм. Основное правило для еды: жевать как можно медленнее. Пить спиртные напитки и курить – совсем не советую. Спать – 7–8 часов. Одеваться, не кутаясь и не нося теплого белья. Свежий воздух и вода (души или обмывания) – необходимы для каждого человека, желающего быть сильным и здоровым».

Василий Алексеев

Василий Алексеев - последний богатырь советской эпохи. «Русский медведь» (так его прозвали зарубежные фанаты) дважды становился Чемпионом Олимпийских игр, шесть раз - Чемпионом мира, шесть раз - Чемпионом Европы, семь лет держал первое место на чемпионатах СССР.

За время своей спортивной карьеры Василий Алексеев установил 80 мировых рекордов и 81 рекорд СССР. Также он является «вечным» обладателем действующего мирового рекорда по сумме трёх упражнений — 645 кг (сейчас в этой дисциплине соревнования не проводятся).

Василий Алексеев соревновался сам с собой, раз от раза ставя все новые рекорды на чемпионатах. Именно он открыл эру «шестисотников», первым покорив шестисоткилограммовый пик. С 1989 по 1992 год Алексеев тренировал сборную страны и Объединенную команду по тяжелой атлетике. За время его тренерской работы ни один из членов сборной не получил травм. Один из его преданных фанатов - Арнольд Шварценеггер.

Юрий Власов

Ещё один гениальный советский штангист - "железный человек" Юрий Власов. Олимпийский чемпион (1960), серебряный призёр Игр (1964), 4-кратный чемпион мира (1959, 1961—1963), 6-кратный чемпион Европы (1959—1964; в неолимпийские годы чемпионаты проводились в рамках чемпионатов мира), 5-кратный чемпион СССР (1959—1963). Юрий Власов установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР (1957—1967).Юрий Власов дважды был знаменосцем делегации СССР на открытии Олимпийских игр 1960 и 1964 годов.

Иван Денисов

Перейдем к современным силачам. Традиции гиревого спорта в России сильны и сегодня. Одним из сильнейших гиревиков в мире является представитель челябинской гиревой школы Иван Денисов - мастер спорта международного класса. Иван Денисов - многократный Чемпион России, Европы и Мира, многократный рекордсмен России, Европы и Мира.

В 2005 году на Чемпионате Мира в Москве Денисов установил абсолютные мировые рекорды в толчке равный 175 подъемов и сумме двоеборья 281 очко. Ранее рекорды принадлежали Сергею Мишину и были неизменными более десяти лет.

Александр Карелин

«Сан Саныч» Карелин при рождении весил 6,5 килограмм, в 13 лет у него был рост 178 см и вес 78 килограмм. Уже через 4 года после прихода в секцию, Карелин стал чемпионом мира среди молодежи.

За свою спортивную карьеру борец собрал всевозможные титулы, победил в 887 схватках, уступил всего два раза. Трижды брал Олимпийское золото, 9 раз становился чемпионом мира, 12 раз - чемпионом Европы, 13 раз брал золото на чемпионатах СССР, СНГ и России. Александр Карелин четырежды награждался «Золотым поясом» как лучший борец планеты.

20 февраля 1999 года Карелин провел поединок с японским бойцом Акирой Маедой. «Русский медведь» использовал в ринге только арсенал родной греко-римской борьбы. Маеде в начале боя удалось провести несколько ударов ногами, но не прошло и минуты, как он превратился в тренировочный манекен для отработки бросков.

Фёдор Емельяненко

Фёдор Емельяненко, «последний император», на протяжении почти десяти лет оставался непобеждённым, что беспрецедентно в истории MMA.

Емельяненко - четырёхкратный чемпион мира по ММА в тяжёлом весе по версии «Pride FC», двукратный — по версии «RINGS», двукратный — по версии «WAMMA», четырёхкратный чемпион мира и семикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо.

Этим летом «последний император» вернулся в спорт. 31 декабря будем болеть за него на турнире в Японии.

Писатели

Лев Толстой

Лев Толстой был мощный старик. В его доме были кольца и трапеция, во дворе стоял турник. Писатель занимался с гирями до самой старости. Как-то он заметил: «Ведь я, знаете, подымал одной рукой пять пудов».

Трудно усомниться в этом. В семидесятилетнем возрасте «яснополянский старец» обгонял мальчишек в беге, отлично плавал, хорошо ездил верхом. За год до смерти, в 1909 году, когда Толстому шёл 82 год, он в шутливом споре победил всех гостей в «борении на руках».

Толстой, ставший одним из первых борцов за трезвость и здоровый образ жизни, говорил: «Для меня ежедневное движение телесной работы необходимо, как воздух. При усидчивой умственной работе без движения и телесного труда сущее горе».

Владимир Гиляровский

Ещё один русский силач от литературы - Владимир Гиляровский.

В шестнадцать лет он сбежал из дома. Пройдя двести километров пешком от Вологды до Ярославля, нанялся в бурлацкую артель. Сначала бурлаки сомневались, брать ли паренька, но Гиляй обладал потрясающей физической силой, вытащил из кармана пятак и легко свернул его в трубочку.