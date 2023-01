Принц Гарри посетовал на отсутствие теплоты в отношениях с отцом и братом

В декабре прошлого года на Netflix вышел шестисерийный документальный фильм, в котором принц Гарри и его супруга повествуют о сложностях, с которыми они столкнулись во время их совместной жизни в Великобритании. Фильм, в котором принц Гарри рассказывает, в частности, о конфликте с остальными членами британской королевской семьи, было очень критично воспринят в Соединенном Королевстве. 10 января 2023 года издательство Penguin Random House планирует выпустить мемуары принца Гарри под названием Spare - намек на фразу the heir and the spare.