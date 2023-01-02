Принц Гарри посетовал на отсутствие теплоты в отношениях с отцом и братом

Британский принц Гарри хочет, чтобы его отец, король Карл III, и брат, наследник престола принц Уильям, относились к нему как к родному человеку, члену семьи, а не с позиций представителей института монархии. Об этом говорится в кратких выдержках интервью принца Гарри, которые в понедельник опубликовал телеканал ITV.

"Я хотел бы, чтобы мой отец вернулся. Я хотел бы, чтобы мой брат вернулся", - сказал герцог Сассекский, имея в виду возврат к отношениям, которые были между членами семьи до того, как принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи и переехали в США.

Видео дня

"Я хочу семью, а не институцию", - сообщил принц Гарри, добавив, что его родные "не продемонстрировали абсолютно никакого желания примирения".

В интервью, которое должно выйти в эфир 8 января, сын короля, занимающий пятое место в очереди престолонаследия, также высказал мнение, что его семье выгодно, чтобы они с супругой воспринимались "как злодеи", заметив, что "это никогда не должно было произойти подобным образом".

В январе 2020 года принц Гарри и его жена приняли решение отказаться от своих ролей в королевской семье. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Они переехали в США, приобрели дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния), где воспитывают сына Арчи и дочь Лилибет Диану. Супруги заключили контракты о продюсировании и создании аудио- и видеоконтента со шведским сервисом Spotify и американским Netflix.