Поддержка и взаимопонимание: как живут под одной крышей разные поколения в Таджикистане?

Всемирный день семьи и Всемирный день мира отмечают 1 января. Как сохраняют любовь и живут в мире все члены семьи в Таджикистане, рассказывает корреспондент «МИР 24» Зарина Абдуназарова.

Фото: Мир24 Мир24

Для теста на «оши бурида» – это таджикский суп с домашней лапшой – нужны вода, мука и соль. Тугое тесто надо раскатать и нарезать. Главное условие – тонко. Делает это старшая женщина в семье.

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«У нас в семье любят это блюдо. Оно легкое и диетическое. Помогает работе желудка. Когда простуда, тоже очень помогает», – говорит хозяйка Раджаби Узукова.

Варят суп тоже вместе: одна в кипящую воду кладет овощи, вторая перемешивает. Третья толчет зелень, которая и блюдо украсит, и вкус ему добавит.

«Толочь хорошо куском каменной соли, он перешел от бабушки мужа. У нее вкус отличается от магазинной. Зелень и лук остаются сочными. Это важно. Другим предметом так не получится», – отмечает невестка Ханифа Рабиева.

Пока женщины готовят обед, глава семьи с одним из сыновей обрезает деревья. Семья большая: 7 детей и 10 внуков, поэтому помощники по хозяйству всегда есть. У каждого – свой характер и свои мечты.

«Я хочу в будущем стать доктором, лечить все болезни, помогать людям. Тем более в нашей семье много человек, буду помогать и нашей семье тоже», – говорит сын Ниятулло Садуллоев.

В семье делают акцент на необходимости образования, развитии творческих способностей и пользе обществу. А еще учат беречь родных и близких.

«Папа очень спокойный и все трудности решает с каким-то даже хладнокровием, чтобы семьи они не коснулись. С мамой они очень друг друга любят и с полуслова понимают. Я считаю, что у меня самые лучшие родители. Они мне дали хорошее воспитание и теперь у меня своя семья», – поделился сын Резвоншо Азимов.

Мамадаюб и Раджаби живут вместе почти треть века. Жена всегда была рядом и поддерживала любое начинание мужа.

«Конечно, бывает, мы ссоримся, в семье не бывает все гладко. Но мы сразу возвращаемся в правильное русло. Главное – поддержка и взаимопонимание. У меня замечательная жена, отличные дети», – говорит хозяин Мамадаюб Азимов.