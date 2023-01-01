Ясновидящая рассказала, как пройдет 2023 год

По словам астрологов, год Черного Водяного Кролика пройдет благополучнее, чем предыдущий.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Ясновидящая и целительница из Волжского Валентина Семеновна Лебедева рассказала, как пройдет наступивший 2023 год.

Валентина Семеновна стала известна тем, что лечит всех нуждающихся методами народного целительства.

Ясновидящая рассказала изданию «Родной город.ру» о том, что ждет волгоградцев в год Черного Водяного Кролика.

Так, Валентина Семеновна заявила, что человечество перейдет в новую эру, где люди начнут жить по-новому. Также пенсионерка узрела в 2023 году мирное время для России.