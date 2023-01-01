Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
34 минуты назад

Ясновидящая рассказала волгоградцам, как пройдет 2023 год

Волгоградская правда

По словам астрологов, год Черного Водяного Кролика пройдет благополучнее, чем предыдущий.

Ясновидящая рассказала, как пройдет 2023 год
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Ясновидящая и целительница из Волжского Валентина Семеновна Лебедева рассказала, как пройдет наступивший 2023 год.

Валентина Семеновна стала известна тем, что лечит всех нуждающихся методами народного целительства.

Ясновидящая рассказала изданию «Родной город.ру» о том, что ждет волгоградцев в год Черного Водяного Кролика.

Так, Валентина Семеновна заявила, что человечество перейдет в новую эру, где люди начнут жить по-новому. Также пенсионерка узрела в 2023 году мирное время для России.

– Душа спокойна у меня. Я чувствую, что войны не будет. Мир и тишина должны наступить на Земле. Она уже устала от хаоса, в котором мы сейчас живем. Надо ей дать отдохнуть, – сообщила ясновидящая.

Люди,Валентина Лебедева,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители