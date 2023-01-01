Ясновидящая рассказала, как пройдет 2023 год

По словам астрологов, год Черного Водяного Кролика пройдет благополучнее, чем предыдущий.
Ясновидящая и целительница из Волжского Валентина Семеновна Лебедева рассказала, как пройдет наступивший 2023 год.
Валентина Семеновна стала известна тем, что лечит всех нуждающихся методами народного целительства.
Ясновидящая рассказала изданию «Родной город.ру» о том, что ждет волгоградцев в год Черного Водяного Кролика.
Так, Валентина Семеновна заявила, что человечество перейдет в новую эру, где люди начнут жить по-новому. Также пенсионерка узрела в 2023 году мирное время для России.
– Душа спокойна у меня. Я чувствую, что войны не будет. Мир и тишина должны наступить на Земле. Она уже устала от хаоса, в котором мы сейчас живем. Надо ей дать отдохнуть, – сообщила ясновидящая.