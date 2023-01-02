Как и когда празднуют Новый год народы Севера

Не всегда на Руси Новый год праздновался 1 января. Когда-то особым днем считалось 1 марта, потом 1 сентября. Для многих коренных народов Севера, проживающих в Сибири, и сегодня собственные традиции имеют более важное значение, чем бой курантов. Есть ли у КМНС свои аналоги Нового года, когда и как их можно отметить – в материале «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Энцы: Березовое послание

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Все праздники энцев – семейные. Они связаны, как правило, с такими событиями, как свадьба или рождение ребенка. Единственным исключением является день, который называется «Березовое послание». Он считается аналогом Нового года, хотя летоисчисление как таковое у этого народа отсутствовало. У этого праздника не было привязки к конкретной дате в календаре. Он был приурочен к рождению первого олененка после полярной ночи.

В этот день энцы собирались все вместе, находили самую высокую березу, туда же приезжал первый шаман со своим чумом и устанавливал его особым образом – чтобы двери выходили на дерево. Тогда начинался обряд очищения через камлание шамана. Проводились и другие обряды, люди посылали добрые пожелания верхним духам, а на березу вешали символы своих духов. Все это делалось с одной целью: войти в новый год чистыми.

Нганасаны: Большой день

Некоторые исследователи считают, что новый год у нганасан наступал с восходом солнца после полярной зимы. Это совпадало с нынешним старым Новым годом – 14 января. Однако праздники в этот день не проходили, а летоисчисления у северных народов не было, потому что отсутствовала письменность.

В то же время у нганасан было два праздника, которые могут ассоциироваться с наступлением нового года. Первый из них проходил в июне, в самые длинные дни года, когда солнце на севере не заходит. На нганасанский «Большой день» представители других родов не допускались. Люди собирались на льду озера, одетые в традиционную ритуальную одежду, приносили в жертву матери-природе оленя или собаку, молодежь танцевала, держась не за руки, а за курительные трубки. В центре хоровода стоял хорей – длинная тонкая палка, с помощью которой управляют упряжкой оленей. Мужчины пели, иногда подражая звукам этих животных. Затем появлялась одна из старших женщин, за ней другие пожилые жительницы, затем молодые. Хоровод распадался, и парни выбирали себе девушку. Парень говорил: «Ты сумеешь меня одеть и обуть?» – а девушка спрашивала: «Ты сможешь меня накормить?» Праздник сопровождался стрельбой из лука, борьбой, играми среди молодежи.

Второй праздник назывался «Чистый чум». Он мог продолжаться до 10 дней. Шаман камлал, спрашивал у духов благополучия, счастья, удачи на промысле. За это время забивали 3 оленят. Молодежь танцевала на свежем воздухе, иногда строились также каменные ворота, через которые нужно было проходить.

Эвенки: Веселье

У эвенков тоже есть праздник, приуроченный к летнему солнцестоянию. Его название переводится как «Веселье». На восходе зажигают ритуальный костер с ветвями можжевельника. На деревьях повязывают ленточки, загадывают желания. Считается, что все это помогает защититься от злых духов, но одновременно в этот день открываются врата между миром живых и миром духов, а потому все просьбы людей могут быть услышаны в потустороннем мире.

Неотъемлемой частью праздника являются хороводы.

Кто такие ненцы: оленеводы от природы

Ненцы также имеют два праздника, похожих на Новый год. В июне отмечается День середины лета, и торжественные традиции напоминают обычаи других северных народов – на березу завязывают ленточку.

В ноябре, когда водоемы уже скованы льдом, открывается сезон охоты на песца – и это тоже праздник, похожий на день смены года. В эти дни проходят обряды очищения огнем, у духов просят о помощи и снисхождении.