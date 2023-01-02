Валерий Харламов: кем на самом деле были предки лучшего хоккеиста СССР

Валерий Харламов — легенда советского хоккея, "Легенда №17". Некоторые любители связывают его необычную по накалу эмоций и напряжения игру с национальностью, происхождением Валерия.

Кем он был по национальности

Родился в 1948 году. В семье Б. С. Харламова - русского, москвича и Бегонии (Кармен Ориве-Абад) - девушки, которую в двенадцатилетнем возрасте вывезли из охваченной революционным огнем Испании в 1937 году.

Некоторые источники свидетельствуют, что мать Харламова испанка. Но это не совсем так. Она родилась в городе Бильбао, в баскской провинции. И была именно басконка, представительница европейского народа, который категорически не согласен с причислением себя к испанцам. Проживающий на территории современных Испании и Франции этнос имеет мало общего с любым из ныне представленных современных европейских.

Кто такие баски, теории их появления

Множество споров у ученых вызывает язык и обычаи басков. Euskara не имеет не только аналогов, но и родственных корней ни с одним из ныне применяющихся языков мира. Установлено, что его основа - аквитанская, доримская, но есть вполне обоснованные гипотезы о тесных связях баскского Euskara с языками Кавказа и доиндоевропейского (времен энеолита) населения этих мест.

одинакового обозначения предметов и свойств;

элементов топонимики (схожие и одинаковые звучания в названии городов, рек, сел и пр.);

тайны обработки металлов, известной баскам и урартам. Обычаи во многом схожи с теми, что существовали у финно-угорских народов и коренного населения Армении. Последняя версия - о единстве корней армян и басков, имеет массу доказательств в форме:

Некоторые альтернативные историки и их исследования указывают на то, что баски- это потомки легендарных атлантов, непобедимых и гордых.

Свою независимость баски отстаивали всегда и от всех. Даже могущественная Римская империя лишь частично смогла захватить их земли. При этом, встречая ожесточенное сопротивление всего баскского народа. Римляне - не единственные, кому не удалось сломить гордых басков. Не получилось это ни у кельтов, ни у греков, ни у финикийцев, мавров, вестготов, норманнов, наполеоновских войск и франкистов. Непокоренный и уникальный народ сохранил свою самобытность и загадочность.