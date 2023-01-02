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50 минут назад

Моби выпустил новый эмбиент-альбом

Газета.Ru

Американский музыкант Ричард Мелвилл Холл, известный под псевдонимом Моби, выпустил новый альбом в жанре эмбиент. Пластинка получила название «Ambient 23», в нее вошли 16 композиций общей продолжительностью 2,5 часа.

Моби выпустил новый эмбиент-альбом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В России лонгплей можно послушать на YouTube-канале артиста.

По словам Моби, «Ambient 23» был вдохновлен творчеством таких пионеров жанра, как Мартин Уэр, Брайан Ино, Жан-Мишель Жарр и Уилл Сарджент. «[Альбом] немного отличается от некоторых моих недавних записей [в серии] «Ambient», поскольку он почти полностью сделан на причудливых старых драм-машинах и старых синтах», — написал музыкант.

Ранее лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков сообщил о выходе нового альбома.

Люди,Брайан Ино,Борис Гребенщиков,
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