Моби выпустил новый эмбиент-альбом

Американский музыкант Ричард Мелвилл Холл, известный под псевдонимом Моби, выпустил новый альбом в жанре эмбиент. Пластинка получила название «Ambient 23», в нее вошли 16 композиций общей продолжительностью 2,5 часа.

По словам Моби, «Ambient 23» был вдохновлен творчеством таких пионеров жанра, как Мартин Уэр, Брайан Ино, Жан-Мишель Жарр и Уилл Сарджент. «[Альбом] немного отличается от некоторых моих недавних записей [в серии] «Ambient», поскольку он почти полностью сделан на причудливых старых драм-машинах и старых синтах», — написал музыкант.