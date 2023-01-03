Игги Поп рассказал, как его пытались позвать в группу AC/DC

Американский рок-музыкант, бывший лидер The Stooges Игги Поп признался, что однажды ему предложили стать вокалистом австралийской рок-группы AC/DC, но он решил отказаться. Об этом Поп рассказал в интервью The New York Times.
«У них был менеджер много лет назад, когда я еще не распустил The Stooges и не переехал в Англию. И этот парень сказал: «Тебе было бы интересно присоединиться к AC/DC?» Они искали вокалиста», — вспомнил музыкант.
По его словам, после этого он послушал запись коллектива, однако решил, что они друг другу не подходят.
«Не то чтобы я такой: «Фу, они мне не нравятся». [Запись] была хорошо сделана. Они аккуратно работают, но я не то, что им было нужно», — добавил Поп.
Также рок-музыкант отметил, что однажды встречался с первым фронтменом AC/DC Боном Скоттом, который умер в 1980 году на 34-м году жизни.
«У меня где-то случилась одна замечательная встреча с Боном, и мы [тогда] оба были пьяные и накуренные. Я иногда вижу фотографии. И говорю, что не помню, но [да], это мы с Боном. Мне нравилось то, что он делал», — заключил Игги Поп.
6 января у Попа должен выйти 19 сольный альбом, который получил название «Every Loser». В поддержку пластинки были выпущены синглы «Frenzy» и «Strung Out Johnny». В записи приняли участие басист Guns N' Roses Дафф Маккаган и ударник Red Hot Chilli Peppers Чэд Смит, а также барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс, который скончался в марте 2022 года в возрасте 50 лет.