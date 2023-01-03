Игги Поп рассказал, как его пытались позвать в группу AC/DC

«У меня где-то случилась одна замечательная встреча с Боном, и мы [тогда] оба были пьяные и накуренные. Я иногда вижу фотографии. И говорю, что не помню, но [да], это мы с Боном. Мне нравилось то, что он делал», — заключил Игги Поп.