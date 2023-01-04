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1 час назад

Скончался последний астронавт "Аполлона-7"

ТАССиещё 5

ТАСС, 4 января. Американский астронавт Уолтер Каннингем умер на 91-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Скончался последний астронавт "Аполлона-7"
Фото: ТАССТАСС

Каннингем с 11 по 22 октября 1968 года совершил полет на "Аполлоне-7", первом пилотируемом космическом корабле серии "Аполлон". Он оставался последним из трех участников той миссии.

"Уолт Каннингем был летчиком, физиком и предпринимателем, но прежде всего он являлся исследователем. Совершив полет на "Аполлоне-7", ставшем первым пилотируемым кораблем в рамках миссии "Аполлон", Уолт и его товарищи по экипажу вошли в историю, проложив путь к поколению Artemis ("Артемида" - американская программа исследования Луны - прим. ТАСС), которое мы видим сегодня", - приводятся в сообщении слова главы NASA Билла Нельсона.

В тексте отмечается, что Каннингем вместе с астронавтами Уолтером Ширром и Донном Айзли отрабатывал маневры, необходимые для стыковки и выхода на лунную орбиту с помощью третьей ступени ракеты-носителя "Сатурн-1Б".

"Экипаж успешно завершил восемь испытаний, запустив двигатель служебного модуля, проверив точность работы всех систем космического корабля и обеспечив первую прямую телевизионную трансляцию действий экипажа на борту", - напомнили в NASA.

Люди,Билл Нельсон,NASA,
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