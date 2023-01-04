Скончался последний астронавт "Аполлона-7"

"Уолт Каннингем был летчиком, физиком и предпринимателем, но прежде всего он являлся исследователем. Совершив полет на "Аполлоне-7", ставшем первым пилотируемым кораблем в рамках миссии "Аполлон", Уолт и его товарищи по экипажу вошли в историю, проложив путь к поколению Artemis ("Артемида" - американская программа исследования Луны - прим. ТАСС), которое мы видим сегодня", - приводятся в сообщении слова главы NASA Билла Нельсона.