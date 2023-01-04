Чем занимался Игорь Дятлов до гибели на перевале

Трагедия, которая произошла зимой 1959 года на склоне горы Холатчахль, до сих пор будоражит умы многих исследователей. Даже перевал, расположенный неподалеку упомянутой горы, получил название в честь руководителя погибшей группы советских туристов Игоря Дятлова. Однако личность самого Дятлова историки незаслуженно обходят стороной.

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Любитель техники «по наследству»

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Игорь Алексеевич Дятлов родился в 1936 году. Он жил и учился в средней школе №12 в городе Первоуральске. Как утверждает Владимир Нагаев, автор книги «Период полураспада группы «Хибина»», самым любимым классным предметом Игоря была физика. Кроме того Дятлов занимался в кружке радиотехники. Уже с пятого класса Игорь активно участвовал в радиофикации учебного учреждения. Он сам собирал для школьных нужд радиоприемники, усилители и другую аппаратуру. Дятлов был так увлечен техникой, что даже дома мог часами сидеть в специально оборудованном уголке в окружении различных инструментов и приборов.

И это неудивительно. Дело в том, что отец Игоря Дятлова работал механиком на заводе «Хромпик». Именно от него сын и унаследовал любовь к технике. К тому же у Игоря был старший брат Мстислав, родившийся в 1930 году, который тоже был одержим радиотехникой. Впоследствии Мстислав Дятлов решил посвятить этому хобби всю свою жизнь: он окончил радиотехнический факультет Уральского политехнического института. Получив школьный аттестат зрелости, а заодно и серебряную медаль, туда же поступил и Игорь.

Вентилятор, телевизор и многое другое

Как медалист Игорь Дятлов имел право поступить в вуз без экзаменов. Абитуриенту необходимо было пройти лишь формальное собеседование. Как пишет Николай Андреев в издании «Тайна перевала Дятлова», на вопрос приемной комиссии о том, что он умеет делать, Дятлов ответил: «Все». Председатель комиссии, видимо, желая проучить нахала, попросил Игоря починить неработающий вентилятор. Недавний выпускник школы тут же доказал, что слов на ветер не бросает: прямо при членах комиссии разобрал, потом снова собрал вентилятор и продемонстрировал свою работу.

Впрочем, талант Дятлова вентиляторами и транзисторами не ограничивался. По воспоминаниям младшей сестры Игоря Татьяны, еще в 1954 году он самостоятельно собрал телевизор «Луч», снабдив его трубкой большего размера: прежний экран был маленький, а Дятлову это не очень нравилось. Кроме того Игорь соорудил из обычного патефона звукозаписывающее устройство. Музыку записывал на старые рентгеновские снимки. Кстати, именно благодаря Игорю Дятлову в оснащение легендарной туристической группы, погибшей в горах, входил самодельный радиоприемник.

Радиотехник-турист

Примечательно, что туризмом Игорь Дятлов тоже «заразился» от старшего брата. По словам Владимира Польдяева, автора книги «Загадка перевала. Тайна гибели группы Дятлова», Мстислав также был увлечен походами. Однако Игорь Мстислава перегнал. Еще будучи второкурсником Уральского института, он был включен в состав сборной команды Свердловской области, которая совершила поход высшей категории сложности по Восточному Саяну. Стоит отметить, что Дятлов и здесь отличился: именно он снабдил участников похода приемопередающими устройствами для связи.