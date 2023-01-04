Что было не так с полетом Светланы Савицкой в космос

Как известно, Светлана Савицкая стала первой в мире женщиной-космонавтом, отважившейся выйти в открытый космос. Однако тот легендарный полет был не первым в карьере Савицкой. За два года до этого она находилась на орбите в компании коллег мужского пола Леонида Попова и Александра Сереброва. Некоторые до сих пор уверены в том, что с одним из них Савицкую связывали интимные отношения.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Вообще Светлана Савицкая была связана с небом с самого рождения. Дело в том, что ее отцом был герой Советского Союза, маршал авиации Евгений Савицкий. Да и мать Светланы во время войны была летчицей. Поэтому неудивительно, что их дочь тоже решила посвятить свою жизнь летному делу. Савицкая окончила столичный авиационный институт, стала летчиком-испытателем и за несколько лет работы успела освоить более двадцати типов самолетов. Кроме того, Светлана Евгеньевна установила несколько мировых рекордов на реактивных самолетах.

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Понятно, что успехи Савицкой не остались незамеченными. В 1980 году она была зачислена в отряд советских космонавтов. Спустя два года Светлана Савицкая отправилась в свой первый космический полет на корабле «Союз Т-7». Вместе с ней на орбиту стартовали и двое мужчин: Леонид Попов и Александр Серебров. Как позже отрапортовало руководство, полет оказался успешным. Вот только в народе тут же появились слухи о том, что миссия на самом деле провалилась, потому как главной ее целью было зачатие в невесомости.

Примечательно, что сама Светлана Савицкая всегда избегала вопросов, касавшихся подобных «экспериментов». Однако Милен Барто, сотрудник французского издания Le Figaro, со ссылкой на научный портал сообщает, что еще в том же 1982 году представители космического агентства СССР признались в проведении попытки зачатия в космосе. Правда, кто именно, Попов или Серебров, был партнером Савицкой, журналисты Le Figaro в своем материале не указали.

Между тем информацию, опубликованную во французском журнале, подтвердил и немецкий астронавт Ульрих Вальтер. В своем интервью германскому изданию Focus Вальтер поведал о том, что зарубежным космонавтам никогда не запрещали заниматься сексом на кораблях. Вот только никто из них этой возможностью не воспользовался. По словам Ульриха Вальтера, впервые интимную близость в невесомости осуществила Светлана Савицкая с кем-то из своих коллег. Об этом Вальтер якобы узнал от врача, который следил за здоровьем членов команды советских космонавтов.

Впрочем, эксперимент с участием Светланы Савицкой, по данным Ульриха Вальтера, оказался неудачным. Хотя стоит отметить, что советские граждане придерживались иного мнения. Так, если верить автору книги «Женщина во власти» Нелли Гореславской, многие считали, что сын Савицкой Константин был зачат на орбите. Никого не смущал даже тот факт, что ребенок родился спустя 4 года после первого полета Светланы Евгеньевны и спустя 13 месяцев - после второго.

Виновником возникновения подобных слухов, как утверждает Гореславская, был космонавт Алексей Леонов. Как-то раз во время одного из своих интервью Леонов неосторожно поведал о том, как он выбирал ткань на кофточку для Савицкой. Светлана тайно пронесла наряд из голубого шифона на корабль, а потом внезапно появилась в нем перед коллегами-мужчинами. Некоторые решили, что если Савицкая старалась понравиться, значит и любовь в невесомости нельзя исключать.