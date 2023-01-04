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1 час назад

Умер сооснователь британской рок-группы The Associates Алан Рэнкин

Газета.Ru

Гитариста и сооснователя The Associates Алана Рэнкина не стало в возрасте 64 лет. Об этом сообщили его сыновья в Facebook.

Умер сооснователь британской рок-группы The Associates Алан Рэнкин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Он мирно скончался дома вскоре после того, как провел Рождество со своей семьей. Он был прекрасным, добрым и любящим человеком, которого нам будет очень не хватать", - написали дети.

Причины смерти неизвестны.

Музыкант Алан Рэнкин начал свою карьеру в кабаре-группе Caspian, впоследствии ставшей The Associates. Вместе коллектив выпустил три альбома - "The Affectionate Punch" 1980 года, сборник "Fourth Drawer Down" 1981-го и "Sulk" 1982-го. После записи третьей пластинки Рэнкин покинул коллектив, начав продюсировать и заниматься сольной карьерой.

Помимо этого, музыкант стал сооснователем звукозаписывающего лейбла Electric Honey, который помогает студентом колледжа Стоу в Глазго в начале их карьере. Там же Рэнкин и преподавал.

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