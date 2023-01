Умер сооснователь британской рок-группы The Associates Алан Рэнкин

Гитариста и сооснователя The Associates Алана Рэнкина не стало в возрасте 64 лет. Об этом сообщили его сыновья в Facebook.

Музыкант Алан Рэнкин начал свою карьеру в кабаре-группе Caspian, впоследствии ставшей The Associates. Вместе коллектив выпустил три альбома - "The Affectionate Punch" 1980 года, сборник "Fourth Drawer Down" 1981-го и "Sulk" 1982-го. После записи третьей пластинки Рэнкин покинул коллектив, начав продюсировать и заниматься сольной карьерой.