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1 час назад

Умер многолетний музыкальный редактор "Симпсонов" Крис Ледесма

Газета.Ru

Умер музыкальный редактор мультсериала "Симпсоны" Крис Ледесма. Ему было 64 года. Об этом сообщает The Variety.

Умер многолетний музыкальный редактор "Симпсонов" Крис Ледесма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Во время эфирного показа "Симпсонов" показали изображение, посвященное Ледесме. На нем персонажи Барт, Мэгги и Лиза играли на музыкальных инструментах, а мультяшная версия редактора держала дирижерскую палочку.

"В память о Крисе Ледесме", - написали на картинке.

Крис Ледесма работал над "Симпсонами" с первого сезона, вышедшего в 1989 году. В 2022 году он покинул сериал. Любовь к музыке у редактора открылась еще в раннем возрасте: в три года он уже играл на пианино, а также начал брать уроки игры на трубе.

Редактированием он увлекся в студенчестве, а после работал в Universal Studios Hollywood. Ледесма дважды номинировался на премию "Эмми" за фильм "Цыганка" и мини-сериал "Война и память".

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