Умер многолетний музыкальный редактор "Симпсонов" Крис Ледесма

Умер музыкальный редактор мультсериала "Симпсоны" Крис Ледесма. Ему было 64 года. Об этом сообщает The Variety.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Во время эфирного показа "Симпсонов" показали изображение, посвященное Ледесме. На нем персонажи Барт, Мэгги и Лиза играли на музыкальных инструментах, а мультяшная версия редактора держала дирижерскую палочку.

"В память о Крисе Ледесме", - написали на картинке.

Крис Ледесма работал над "Симпсонами" с первого сезона, вышедшего в 1989 году. В 2022 году он покинул сериал. Любовь к музыке у редактора открылась еще в раннем возрасте: в три года он уже играл на пианино, а также начал брать уроки игры на трубе.